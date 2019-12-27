Супрун назвала безопасное количество мандаринов в день

Супрун позволила есть по 1 мандариновые в день Фото: ukrhealth.net

Мандарины люди привыкли есть килограммами. Их культ как фруктов существует только на постсоветском пространстве. Там кроме холодостойких мандаринов из Грузии, других цитрусовых зимой и не было.

Им приписывают возникновения аллергии или диатеза.

Какая же на самом деле их польза и вред рассказала Ульяна Супрун в Фейсбук.

"Лучше полкило мандарин, чем кусок торта. Но о здравом смысле забывать не стоит. Есть мандарины с мягким сыром или оливковым маслом - хорошая идея, ведь жиры помогут каротиноидам усвоиться в кишечнике", - уточняет Ульяна Супрун.

В 200 граммах долек мандаринов 14% дневной потребности в растворимой клетчатке. В этой же количестве 87% дневной потребности в витамине С, треть суточной потребности в каротиноидах, и 7% от необходимого количества кальция, а также магний, железо и калий.

Лучше есть не все мандарины за раз, чтобы уровень глюкозы крови сильно не повышался.

Взрослому человеку без сахарного диабета 1 типа в сутки нужно 225-325 г углеводов. Это и картофель, и каши, и хлеб, и лактоза в молоке, и тортики, и фрукты. Поэтому на праздновании при еде 600 г мандаринов, стоит сократить четверть других углеводов.

Детям углеводов надо меньше, поэтому следует либо есть несколько мандаринов, или отказаться от углеводов в тот день.

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Согласно австралийскими рекомендациями по питанию, детям надо есть 1 порцию фруктов в день, то есть 1 мандарин.

Взрослым - по 2 порции. Только беременные женщины и подростки могут себе позволить 3 мандарины, а кормящим мамам, можно 4.

Благодаря содержанию калия, кальция и магния мандарины является неплохим вариантом для утра после праздников.

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