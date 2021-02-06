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суббота, 06 февраля 2021 15:00

Сухофрукты ускоряют обмен веществ

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Сухофрукты ускоряют обмен веществ
Сухофрукты ускоряют обмен веществ. Фото: fireinspire.com.ua

Правильное питание - это сбалансированный рацион по белкам, жирам, медленным и быстрым углеводов. Быстрые углеводы - достаточно калорийны и содержат много сахара. Для того чтобы полученная энергия не превратилась в жир, ее нужно потратить в течение дня. Именно поэтому быстрые углеводы нужно есть утром. Медленные углеводы выделяют глюкозу постепенно, поэтому в течение дня они успевают усвоиться и не становятся жиром.

Об этом рассказывает в Инстаграм Елена Кален, эксперт в психологии снижения веса.

Хорошо ускоряют метаболизм крупы и каши, орехи, фрукты, сухофрукты, сладости, картофель.

Сухофрукты - инжир и курага отлично разгоняются метаболизм и способствуют перевариванию пищи в течение дня.

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Яблоки улучшают работу желудка и кишечника, поэтому является их нужно утром. Сырое яблоко в вечернее время может стать причиной дискомфорта и повышение кислотности желудка.

Кален подчеркнула, что для стройности, важно потреблять пищу по голоду и в достаточном для себя количестве.

Рацион с возрастом нужно менять. Не кардиального, а вводить определенные продукты для правильного функционирования организма ..

Диетологи назвали вкусности, которые нужно внести в рацион женщинам в возрасте от 40 лет.

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