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пятница, 01 октября 2021 20:23

"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии

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&quot;Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии&quot; - эксперт об эпидемии
Павел Ковтонюк: "Постмодернистский тип мышления, когда все относительно и нет фактов, пришел и в науку. Ты считаешь, что ковид угрожающий, а мой профессор говорит, что безопасный, и ты не имеешь права навязывать свое мнение. Эта тенденция страшная". Фото: Сергей Старостенко

Человечество массово теряет доверие к науке – следствием этого является отказ от вакцинации и ношения масок. Распространяется постмодернистский тип мышления, когда люди игнорируют факты и требуют уважения к своему мнению. Наука должна активнее работать с людьми, доказывая им свою правоту.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал эксперт в области медицины Павел Ковтонюк.

"Доверять науке и сотрудничать с учеными – разные вещи, – говорит он. – Первое – о настроениях в обществе. Правительство может работать с учеными, но население все равно не доверять ни науке, ни правительству. В США это переросло в социальную проблему. Общество разделено ковидом – по отношению к вакцинации и ношению масок. Распространенным стал отказ от прививок по религиозным соображениям. Люди понимают, что в западном обществе это может быть предлогом не вакцинироваться"

Немало так называемых "экспертов" говорят, что когда человек переболел, может не вакцинироваться. Наука превращается в разновидность религии. Будто это не объективная вещь, а верования одних людей против других, рассказывает эксперт.

"Постмодернистский тип мышления, когда все относительно и нет фактов, пришел и в науку. Ты считаешь, что ковид угрожающий, а мой профессор говорит, что безопасный, и ты не имеешь права навязывать свое мнение. Эта тенденция страшная. Она есть в Украине и во всем мире", – отмечает он.

Государство – это институт, которому в обществе меньше всего доверяют. К сожалению, наука также доверия не вызывает, утверждает Ковтонюк.

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"Мир науки отрывается от мира общественного мнения. Ученых считают закрытой элитой, которая управляет обществом и указывает ему, что делать. У людей возникает сопротивление. Они хотят быть независимыми. Это стремление приобретает неприглядный вид", – говорит он.

Надо понять, что наука – не религия, а факты, которые проходят сложную объективную процедуру рождения через исследования многих ученых. Это лучшее, что можем сегодня сказать, пройдя сложный путь научных испытаний, отмечает эксперт.

"Ученым тоже надо понимать, что они не жрецы, и не обязательно им будут верить на слово. Надо упорно трудиться для объяснения, отыскания слов, убеждения. Только так это будет работать. Иначе повторится наша история с закрытием парков. Их закрыли, ссылаясь на научные данные, а затем Виктор Ляшко (нынешний руководитель МОЗ, в мае 2020-го был главным санитарным врачом. – Gazeta.ua) заявил, что это было для психологического эффекта. Люди сразу разуверились в науке", – заключает Ковтонюк.

Полное интервью с Павлом Ковтонюком читайте в журнале "Країна"

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла прогнозирует, что нормальная жизнь после пандемии вернется в течение года. Однако для этого могут потребоваться ежегодные прививки от Covid-19.

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