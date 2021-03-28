Степанов сообщил об отставании от плана по вакцинации

 
Ексклюзивы
1/5
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 63
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 333
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2187
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 243
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 261
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 306
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 972
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 693
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 423
Фото
Все фото
4
3
14
5
3
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
Covid-вакцинация в Киеве вышла на новый уровень
Covid-вакцинация в Киеве вышла на новый уровень
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 243
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 972
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 324
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 423
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 855
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 333
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
воскресенье, 28 марта 2021 01:56

Степанов сообщил об отставании от плана по вакцинации

  Комментировать
Степанов сообщил об отставании от плана по вакцинации

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил об отставании от плана по вакцинации почти в два раза. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза, от того плана, который мы наметили", - сказал Степанов.

По его словам, одной из причин отставания являются организационные моменты, в частности, относительно работы пунктов вакцинации.

"У нас не было желающих", "а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца", "не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться", "а у нас дала сбой система - мы не смогли отгрузить вакцину", - рассказал Степанов об ответах, которые он услышал в пунктах вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степанов рассказал, когда Украина будет производить вакцину от коронавируса

Производителей Covid-вакцин или владельца регистрационного удостоверения освободили от гражданской ответственности за последствия прививок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Степанов сообщил об отставании от плана по вакцинации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Третий размер увеличила до пятого&quot;: звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
"Третий размер увеличила до пятого": звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
10
 1 Просмотров: 11286
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
5
 Просмотров: 8946
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов 17 Просмотров: 8209
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи Просмотров: 7092
Оля Полякова показала горячие фото с пляжа
Оля Полякова показала горячие фото с пляжа
5
 Просмотров: 5535
Здоровье
Минздрав передумал: "красных" зон стало меньше
Минздрав передумал: "красных" зон стало меньше Просмотров: 981
Производителей Covid-вакцин освободили от ответственности за последствия
Производителей Covid-вакцин освободили от ответственности за последствия Просмотров: 189
Более 17 тыс. больных в сутки: количество новых случаев уменьшилась
Более 17 тыс. больных в сутки: количество новых случаев уменьшилась Просмотров: 495
Степанов рассказал, когда Украина будет производить вакцину от коронавируса
Степанов рассказал, когда Украина будет производить вакцину от коронавируса Просмотров: 468
К ряду украинских врачей можно обратиться бесплатно и без направления
К ряду украинских врачей можно обратиться бесплатно и без направления Просмотров: 585
Больше всего комментируют
17
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
5
Создают угрозу нацбезопасности: Тупицкий больше не судья КСУ
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
2
Дальнейшее вторжение России вполне возможно - Кравчук
Голосов: 150
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть