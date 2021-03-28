Глава Минздрава Максим Степанов сообщил об отставании от плана по вакцинации почти в два раза. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза, от того плана, который мы наметили", - сказал Степанов.

По его словам, одной из причин отставания являются организационные моменты, в частности, относительно работы пунктов вакцинации.

"У нас не было желающих", "а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца", "не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться", "а у нас дала сбой система - мы не смогли отгрузить вакцину", - рассказал Степанов об ответах, которые он услышал в пунктах вакцинации.

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Производителей Covid-вакцин или владельца регистрационного удостоверения освободили от гражданской ответственности за последствия прививок.