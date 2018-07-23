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понедельник, 23 июля 2018 16:30

Средство гигиены, которым пользуются ежедневно, провоцирует диабет

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Средство гигиены, которым пользуются ежедневно, провоцирует диабет
Средства гигиены способны запустить эпидемию диабета. ФОТО: dddkursk.ru

К развитию сахарного диабета 2-го типа может привести обычная зубная паста. К такому выводу пришли американские ученые, обследовав людей с соответствующим диагнозом на наличие в их поджелудочной железе вещества, содержащегося в этом средстве гигиены.

По словам исследователей, одна из составляющих зубной пасты повреждает клетки поджелудочной железы, из-за чего орган становится неспособным производить достаточное количество инсулина. Название этому веществу двуокись титана. Пишет известное британское издание Dailymail.

Ученые из техасского города Остин привлекли к своему исследованию 8 человек, больных диабетом 2-го типа, и 3-х здоровых. У каждого из подопытных взяли образцы ткани поджелудочной железы и провели анализ. Как результат, у всех больных диабетом нашли кристаллизованные частицы двуокиси титана. Ни у кого из здоровых испытуемых этого вещества не обнаружили.

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По словам ученых, существенное увеличение показателей заболеваемости диабетом началось именно с того времени, когда выросли объемы использования двуокиси титана. Повышенная популярность этого вещества среди производителей бытовой химии, по их мнению, может привести к вспышке настоящей эпидемии.

Чтобы окончательно доказать свою теорию, ученые уже начали второй этап исследования, к участию в котором привлекли большее количество людей.

Ранее рассказали, какую еще опасность скрывает зубная паста. Американские ученые обнаружили, что одно из веществ в составе этого средства гигиены способно изменять состав микрофлоры кишечника, тем самым создавая идеальные условия для развития серьезной болезни, которая трудно поддается лечению и имеет высокий процент летальных случаев.

dailymail.co.uk
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