Специалисты рассказали, как ранний подъем влияет на организм

Автор: https://harchi.info/

Итальянские специалисты выяснили, что те, кто рано встает, менее подвержены риску возникновения таких опасных состояний организма, как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, передает FaceNews.ua. Результаты их исследований были представлены на последнем заседании Европейского конгресса по ожирению.

Эксперты из Неаполитанского университета имени Федерико II проанализировали 172 человека среднего возраста с ожирением, изучив время, в которое они просыпаются утром и ложатся спать ночью. У всех участников был индекс массы тела 32, что соответствует ожирению I степени.

Авторы исследования обнаружили, что у любителей ложиться спать далеко за полночь в 6 раз выше вероятность развития диабета II типа и в 4 раза выше вероятность появления сердечных заболеваний, чем у тех, кто рано ложится спать и рано встает.

Перед учеными не стояло задачи выяснить, что именно приводит к повышенному риску. Однако, более ранние исследования показали, что у полуночников происходит сбой циркадных ритмов из-за нарушений процессов, которые контролируют стресс, пищеварение и иммунную систему.

Целью исследования итальянцев было выяснить, влияет ли вечерний хронотип на риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ожирением, помимо нарушений сна и других клинических характеристик.

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По результатам тестов оказалось, что лишь 30% добровольцев с утренним хронотипом страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, в то время как среди участников исследования с вечерним хронотипом таких оказалось 54,5%. Что касается диабета II типа, то 9% добровольцев с утренним хронотипом имели это заболевание, а вот среди волонтеров с вечерним типом их оказалось 36,4%.

Ранний подъем снижает риск развития депрессии у женщин. К таким выводам пришли американские ученые Колорадского университета в Боулдере, пишет "Новое время". Медики проанализировали психическое здоровье и хронотип 32 тыс. женщин. Также исследовали их суточную активность и изучали вредные привычки, уровень удовлетворенности собственной жизнью. Оказалось, что риск развития депрессии у "жаворонков" на 27% меньше, чем у "сов".