Создали противозачаточное средство, которое действует целый месяц

Исследователи создали оральный контрацептив, который можно принимать 1 раз в месяц. Далее он будет видилятиися ежедневно малыми дозами.
Об этом пишет Medical Xpress.
Контрацептив выглядят как желатиновые капсулы, которые определенное время остаются в желудочном тракте. Впоследствии они растворяются в желудке.
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Испытания на свиньях показали, что этот вид приема лекарств достигает такой же концентрации препарата в крови, как и ежедневный его прием. Во время этого исследования специалисты убедились в том, что механизм беспрепятственно может выпускать лекарства до месяца.
Прежде чем перейти к испытаниям на людях, ученые должны достичь того, чтобы сам механизм выходил из тракта через 3-4 недели.
Первое в мире противозачаточное приспособление для мужчин может появиться на рынке уже через полгода. В Индии завершили клинические испытания метода, которым блокируют сперму на пути к пенису.
Новый препарат - это полимер, который будет блокировать у мужчины сперму в течение 13 лет.
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