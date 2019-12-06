Создали противозачаточное средство, которое действует целый месяц

Новые противозачаточные таблетки действуют целый месяц Фото: lady.tochka.net

Исследователи создали оральный контрацептив, который можно принимать 1 раз в месяц. Далее он будет видилятиися ежедневно малыми дозами.

Об этом пишет Medical Xpress.

Контрацептив выглядят как желатиновые капсулы, которые определенное время остаются в желудочном тракте. Впоследствии они растворяются в желудке.

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Испытания на свиньях показали, что этот вид приема лекарств достигает такой же концентрации препарата в крови, как и ежедневный его прием. Во время этого исследования специалисты убедились в том, что механизм беспрепятственно может выпускать лекарства до месяца.

Прежде чем перейти к испытаниям на людях, ученые должны достичь того, чтобы сам механизм выходил из тракта через 3-4 недели.

Первое в мире противозачаточное приспособление для мужчин может появиться на рынке уже через полгода. В Индии завершили клинические испытания метода, которым блокируют сперму на пути к пенису. Новый препарат - это полимер, который будет блокировать у мужчины сперму в течение 13 лет.