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суббота, 28 августа 2021 11:51

Сотни больных Донбассе - Covid прогрессирует на оккупированных территориях

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Сотни больных Донбассе - Covid прогрессирует на оккупированных территориях
Количество больных Донбассе растет. Фото: UNICEF.

На Донбассе обнаружили 222 новых случаев Covid-19.

157 в Донецкой области и 65 на Луганщине. От осложнений умерли 9 жителей Донецкой и один житель Луганской области, сообщает пресс служба МОЗ.

За последние сутки в Донецкой области 7146 человек получили прививки от Covid-19 в общем. Из них вторую дозу получили 4093.

На Луганщине сделали 3106 прививок. Из них вторую дозу вакцины получили 2061 человек.

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В общем, за последние сутки, 27 августа в Украине зафиксировали 2082 новых подтвержденных случаев Covid-19. Среди них 108 детей и 35 медработников.

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