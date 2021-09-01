Словакия остановила вакцинацию "Спутником V": известна причина

Словакия запретила прививать российской вакциной. Фото: unsplash.com

Словакия официально закрыла кампанию вакцинации от Covid-19 российским "Спутником V". 31 августа истек срок использования второй дозы препарата, что закупили раньше.

Вакцинация провалилась из-за отсутствия желающих принять это вещество, которое не зарегистрировано ни в Европейском союзе, ни в самой Словакии, передает "Радио Свобода".

За все время российской вакциной прививались около 18,5 тыс. человек на всю почти 5,5-миллионную Словакию.

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Российский фонд прямых инвестиций, который продвигает российскую вакцину за пределами своей страны, комментируя это событие, заявил - против этой вакцины "организовали информационную кампанию, которая стала частью политической борьбы" в Словакии.

Запись на прививку российской вакциной в Словакии открыли 1 июня, а прививки начали делать с 7 июня. Тогда в страну доставили 200 тыс. доз "Спутника V", чего хватило бы на 100 тыс. человек, но из-за нехватки заинтересованности Словакия продала 160 тыс. доз назад России, которой самой не хватает вакцин для прививок своего населения.