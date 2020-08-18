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среда, 19 августа 2020 11:59

Следы на всю жизнь: первая помощь при ожоге сорняком

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Следы на всю жизнь: первая помощь при ожоге сорняком
Волдыри на коже промывают мыльной водой Фото: 7dniv.rv.ua

Сок борщевика незаметно опекает кожу. Об этом становится ясно после выхода на солнце. Тогда появляются водянки, которые пекут и чешутся. Ожоги сдуются, но следы останутся на всю жизнь.

Об этом предостерегает терапевт Вячеслав Гринюк.

"Чаще всего пекутся люди, которые бегут в туалет, несмотря куда. Пока копаются в зарослях, на них попадает сок растения. Пекут ноги и ягодицы настолько, что сесть не могут. Иногда даже не понимают, откуда появляются волдыри. Коварство борщевика в том, что сок не вызывает боль сразу", - предупреждает врач.

Борщевик Сосновского - ядовитый сорняк. Растет в зарослях, у рек, при дорогах, пастбищах. Имеет пышный белый цвет и толстый полый ствол.

Сок растения опекает кожу. Волдыри появляются не сразу, а после контакта обожженной кожи с солнцем.

В таком случае первой помощи является промывание кожи мыльной водой. Надо наложить марлевую повязку для защиты от света.

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Обратиться к врачу, который выпишет таблетки от аллергии. Запретит 3 дня выходить на солнце, чтобы не вредить еще больше обожженные коже.

Если нет возможности оглянуться у врача, то растолочь 5 таблеток фурацилина и залить литром воды. Промокнуть кожу 10 мин., Просушить и нанести мазь с провитамином В5. Если волдыри появились, их нельзя пробивать. Должны сами исчезнуть.

В Давыдовцах Хорошевского района на Житомирщине 50-летний мужчина облил бензином 41-летнюю жену и поджег. Трагедия произошла 29 июля.

Потерпевшая в больнице, а мужчину задержали.

Автор: Екатерина Романчук
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