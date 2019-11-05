Скоро немые смогут говорить

Ученые вырастили голосовые связки. Фото: Вести

Ученые впервые вырастили искусственные голосовые связки, которые работают.

Эти органы уже прошли более тысячи различных экспериментов и показали большую вероятность передачи звука, написали в Медицина.

Эти связи пока еще не смогут применять в реальности, однако ученые вплотную приблизились к цели.

Звучать они иначе, чем настоящие человеческие, однако для людей с нарушением речевого аппарата эти органы станут едва ли не единственным шансом заговорить.

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