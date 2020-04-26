Сколько украинских медиков болеют коронавирусом

Больше всего медики болеют в Тернопольской, Черновицкой и Ровенской областях. Фото: pixabay

1676 медиков в Украине заразились коронавирусом.

Больше всего случаев в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге.

"Всего количество медицинских работников, заболевших Covid-19, по состоянию на сегодняшнее утро составляет 1676 работников. Наибольшее количество медработников заболевших - в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях", - сказал он.

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По словам Степанова, Черновицкая область "лидирует" в этой статистике, потому что там - наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Кроме того, как напомнил министр, Буковина была первой, куда массово пришел Covid-19.

26 апреля по состоянию на 9:00 в Украине лабораторно подтвердили 8617 случаев Covid-19. З них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 492 новых случая.