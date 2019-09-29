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Сколько стоит лечение простуды

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Сколько стоит лечение простуды
radiotrek.rv Простуда: во сколько обойдется лечение этой осенью

Лечение острой респираторной вирусной инфекции очень зависит от симптомов и состояния больного, поэтому может стоить от 30 и до 1300 грн за набор медицинских препаратов.

"Лечение очень сильно варьируется в зависимости от симптоматики. Если температуры нет или температура повысилась несущественно, мы вообще назначаем пить липу, смотрим на состояние пациента", - отметила семейный врач Анна Кузева УНН.

В случае более выраженного вирусного заболевания с температурой можно применять противовирусные капли (от 100 грн и до 350 грн и выше флакон). Противовирусные таблетированные препараты, в среднем стоят около 250 грн.

Если же температура поднимается выше 38,3 по Цельсию, следует также принимать жаропонижающие препараты (от 7-15 грн, в среднем, по простейшие препараты, до 120 грн за флакон сиропа для детей).

Обязательно при насморке промывать нос - в таком случае пациент должен выбирать, покупать ему обычный физраствор за 10 грн флакон, в среднем, или же приобретать дорогие спреи с морской солью (их цена может достигать 250 грн за флакон). Также медик посоветовала ряд препаратов, которые помогут облегчить состояние больного при сильном насморке - их стоимость варьируется от 35 грн за флакон до 86 грн, как самый простой вариант и в 200-350 грн за более дорогой спрей.

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Также при ОРВИ может развиться кашель. Его лечат сиропом (в среднем 60 грн, или 120 грн за более дорогой препарат) или же - отваром травы чабреца за 25 грн пачка. Лечить больное горло медик посоветовала простейшими таблетками - от 12 грн или спреями, цена на которые может достигать 200 грн.

Самый простой вариант лечения ОРВИ, осложненного высокой температурой и другими симптомами (как кашель и насморк), обойдется, примерно, в 200 грн. Если же то же заболевание лечить более дорогими препаратами, то это будет стоить больному более 1300 грн.

Для того, чтобы не простудиться, нужно есть витамины и не контактировать с зараженным человеком.

Простудиться можно даже прикоснувшись к поверхности, к которой ранее заразился зараженный человек после кашля.

Если боль в горле, насморк, кашель, заложенность пазух, слезотечение, лихорадку, слабые боли в теле и сыпь это признаки простуды.

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