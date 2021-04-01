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четверг, 01 апреля 2021 15:06

Ситуация уже неуправляемая - инфекционист о карантине в столице

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Ситуация уже неуправляемая - инфекционист о карантине в столице
Карантин в Киеве: инфекционист прокомментировал целесообразность ограничений. Фото: patrioty.org.ua

Без полного карантина уже не обойтись. Но люди его будут придерживаться не так смиренно, как прошлой весной. Теоретически штрафы ввели, но на практике никого не наказывают. Поэтому страдают все. Больше всего это чувствует образование и экономика.

Об этом рассказал Gazeta.ua Игорь Гижко, инфекционист Киевской городской клинической больницы №9.

"Сейчас ситуация уже неуправляемая. Только за счет медиков, медицинской системы как-то еще статистически пытаются сдерживать. Но уже не хватает, кроватей с кислородом нет, госпитализировать пациентов невозможно. В больницах по Киеву мест просто нет, а в отдаленных населенных пунктах представьте ситуацию. Поэтому очень правильное решение - введение карантина и ограничение транспорта. Это основной источник передачи вируса. Уже не будет переполненных маршруток, которые трещали по швам от пассажиров. Насколько добросовестно перевозчики будут соблюдать правила и станет ли Киев показательным для других городов, увидим уже 5 апреля", - подчеркнул Игорь Гижко.

Вместе с тем не решили полностью проблему с проездом на работу врачей. Транспорт хоть и будет ходить по пропускам, маршруты же оставили не все. Поэтому зачастую надо идти пешком или заказывать такси.

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"Увеличить количество тестирований и не работать с контактными лицами - это все бессодержательная и затратная работа. Коронавирус - не медицинская проблема, а социальная. Здесь поведенческие проблемы,и их нужно решать мультимодально. Поскольку на Минздрав не возложены контролирующие функции по соблюдению санитарных норм, они возложены на Нацполицию и Госпродпотребслужбу. Но пока эти контролирующие органы не начнут показывать свою эффективность, изменений ситуации в стране не будет.

Чтобы Госпродпотребслужба, которая сейчас ездит по объектам и поборами просто занимается, начала действительно контролировать организацию инфекционной безопасности на объектах: в кафе, ресторанах, ТРЦ, аптеках, медучреждениях. Нужно выделить деньги, чтобы их внедрить, чтобы научить население. У нас государство до сих пор не дало никакого инструмента, а пытается только контролировать. Так не получится", - сказал Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю.

Должна быть государственная стратегия, где прописано, куда мы движемся, какие должны быть количественные показатели, кто отвечает за их выполнение.

"Локдаун имеет смысл, если за его время мы начинаем готовить любую систему. Например, коечный фонд, подводим кислород, обучаем медиков различных специальностей вопросам интенсивной терапии, внедряем программу безопасности в детских садах, школах. Или увеличиваем количество транспорта, чтобы люди не набивались туда. Если вводить карантинные мероприятия, только чтобы просто снизить заболеваемость, то тогда это не имеет никакого смысла и ведет к упадку экономики", - пояснил специалист.

Официальную статистику коронавируса в Украине можно на 10 умножать, на 5 - точно. В стране уже просто пожар. И сейчас необходимо вводить жесткий локдаун.

Ввести его нужно грамотно: поговорить с эпидемиологами, максимально перевести всех на работу онлайн, и школы тоже - это один из рассадников инфекционных заболеваний.

Автор: Екатерина Романчук
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