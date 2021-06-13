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среда, 23 июня 2021 02:28

Шесть часов на спасение: как не спутать смертельную грыжу с отравлением

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Шесть часов на спасение: как не спутать смертельную грыжу с отравлением
Опасность отдыха: тяжелый чемодан вызывает грыжу живота. Фото: healthday.in.ua

Рвота, резкая боль и вздутие живота может быть признаками ущемления грыжи. Не надо их путать с отравлением ранних овощей или фруктов. Это только ворует драгоценное время на спасение.

Об этом предупредил Gazeta.ua Валентин Грицюк, столичный хирург.

"Летом люди не хранятся. Достаточно поднять чемодан сильно кашлянуть при хроническом бронхите. Все это может защемить грыжу. Не надо терпеть до последнего и носить бандаж на животе. Проблема не решается и грыжа может внезапно ущемится при запоре. Тогда есть риск умереть", - предостерег Валентин Грицюк.

Операцию нужно сделать не позднее, чем за 6 часов. Без нее отмирает поврежденный участок кишки или мочевого пузыря. Как только возникли симптомы, стоит сделать рентген брюшной полости, сдать общий анализ крови и на уровень сахара.

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Грыжи удаляют через проколы. Пациент может вставать после операции. На следующий день возвращается домой.

За месяц можно свободно наклоняться и поднимать 5 кг - женщинам, 10 кг - мужчинам. Через пол года разрешено вернуться к обычным нагрузкам.

Пупочное кольцо младенцев в норме закрывается после отпадения пуповины. Но у некоторых детей остается незарощений дефект от 5 до 15 мм - пупочная грыжа. Через 5 лет недостаток не зарастает, нужна операция. Чтобы ее избежать следует укрепить мышцы живота ребенка упражнениями и массажем.

Автор: Екатерина Романчук
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