Сегодня - день презерватива. Собрали несколько интересных фактов об "изделии №2"

День презервативов: показали самую первую контрацепцию Фото: lux.fm

13 февраля мир отмечает День презерватива. Его отмечают и в 40 странах мира. Там проходят просветительские мероприятия для профилактики ВИЧ / СПИД во время половых контактов. В Швейцарии начали выпускать презервативы небольшого размера для подростков 12-14 лет.

1. Первое упоминание презерватива датируется 1564 годом. Итальянский врач Габриэле Фаллопио предложил надевать на мужской половой орган льняной мешочек, пропитанный химикатами.

2. Самый старый из сохранившихся презервативов был найден в Швеции, в городе Лунд. Давний контрацептив, датируется 1640 годом, был сделан из свиной кишки и мог использоваться многократно. Его стирали в теплом молоке после каждого использования. Презервативы 17-го века плохо защищали от венерических заболеваний, скорее для предотвращения беременности.

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3. С конца XIX века и до начала Первой мировой войны почти все презервативы, которые используются в Европе, импортировались из Германии. Германия также обеспечивала презервативами Австралию, Новую Зеландию и Канаду. В течение войны американские компании Schmid Inc. и Youngs Rubber Company стали крупнейшими поставщиками презервативов в страны антинемецкой коалиции. К началу 1920-х большинство европейских презервативов вновь производились в Германии.

4. В XIX веке контрацептивами пользовались только высшие классы - проститутка позволить себе этого не могла. Цена одного презерватива равна ее месячному заработку.

5. На Ближнем Востоке в презервативах переносят воду. Их растягивают между слоями бетона, чтобы сделать крышу водонепроницаемым. Дорожные рабочие бросают их в чаны со смолой, чтобы придать асфальту гладкости.

Каждый знак зодиака имеет свой темперамент в сексе. Чтобы лучше узнать предпочтения, стоит ознакомиться с описаниями знаков зодиака. Об этом далее в статье.