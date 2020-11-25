"Самое видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии

 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 693
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 594
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 774
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2394
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1737
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6480
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
15
4
3
4
5
&quot;Самое видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Самое видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
В Черкассах впервые пересадили почку
В Черкассах впервые пересадили почку
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: за сутки +13 882 новых больных. 229 умерли
Коронавирус в Украине: за сутки +13 882 новых больных. 229 умерли
Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"
Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"
Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацию в Киеве
Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацию в Киеве
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
От Covid умирают семьями: показали один день работы врачей реанимации
От Covid умирают семьями: показали один день работы врачей реанимации
Интервью
1/5
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 45
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 315
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 108
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 342
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 603
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
среда, 25 ноября 2020 18:32

"Самое видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
15

  Комментировать

- Мы принимаем, но не кладем в больницу людей с тяжелыми симптомами коронавируса. У нас есть специальный кабинет, где мы осматриваем больного и берем мазки. Конечно и одеваемся специально. Из персонала у нас пока никто не заболел, - говорит терапевт 82-летняя Нина Кодь. Работает в амбулатории общей практики семейной медицины поселка Пальмира Золотоношского района Черкасской области. Обычно там лечатся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас больница пустует, кроме медперсонала, лишь несколько пациентов. Приходят на осмотр, когда имеют признаки ОРВИ.

Автор: Gazeta.ua
  Амбулатория общей практики семейной медицины поселка Пальмира
Амбулатория общей практики семейной медицины поселка Пальмира

- Были пациенты с тяжелыми формами коронавируса. Они лечились дома, - говорит Нина Александровна, листая журнал с рабочими записями. - В тот понедельник отправили женщину с тяжолыми признакам. Сейчас говорят, что ее перевели в реанимацию с двусторонним воспалением легких. "Скорую" у нас вызывают ее через 103 и попадают на Черкассы, там диспетчерская. Они тогда передают вызов через Золотоношу нам, и затем бригада "скорой" выезжает. На температуру наших не пускают, едет Золотоношская или Черкасская.

На втором этаже больницы - никого. Открытые пустые палаты с кроватями и кабинет семейного врача. Семейная медсестра Алла Маршук что-то записывает в журнале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 2021 году врачи должны получать 22-25 тыс. грн

- У нас бывает лежат люди с гипертонией, остеохондрозом. Бывает невропатологи назначают курс лечения и у нас его проходят. На коронавирус мы делаем тесты ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Например, во вторник 22 человека сдавало, в четверг 9 и в пятницу 7. Знаю это, потому что я и еще одна медсестричка берем мазки. Людей с тяжелыми симптомами.

- И еще с легкими можем посмотреть, если хотите, - восклицает семейный врач Лариса Прилипко, в маске и в медицинской шапочке на голове. Спешит на осмотр пациента.

Улыбаясь, медсестра Алла продолжает:

- Если есть тяжелые симптомы, то звоним в Золотоношу, если есть места то тогда отправляем туда. Во вторник женщину наша машина увезла в больницу, потому что не было чем доехать. К сожалению, эта болезнь будет долго, пока мы все не переболеем. В селе с ковидом уже много людей, и с каждым днем ​​положительных результатов больше. С 10 анализов 7 идет положительных. Семейные врачи имеют много пациентов. У Нины Александровны 2,3 тысячи человек зарегистрировано, а у Ларисы Николаевны около 700 человек. Но она только начала работать.

Автор: Gazeta.ua
  Открытые двери пустых палат амбулатории общей практики семейной медицины
Открытые двери пустых палат амбулатории общей практики семейной медицины

На первом этаже слышать громкий разговор врача с пациентом.

- Как только день рождения, так и все заболели. Чтобы вы не были источником инфекции для других, то 14 дней будьте дома, - говорит врач.

- А 10 дней это уже считается или нет? - спрашивает мужчина лет 40.

- Мы еще не имеем даже результата, подтвержденного. У нас нет документальной бумажки, что он действительно ковидовський парень. Клинически да, я говорю, что это похоже на ковид. Вам не общасться 14 дней, если ни у кого из вас не вылезет, то слава Богу, - снова объясняет врач.

У регистратуры 52-летняя Татьяна Викторовна ждет своей очереди.

- В минувшую субботу привезли мужчину на осмотр. Наш семейный врач с симптомами одышки и большого кашля, не взяла даже теста. Осмотрела, послушала и сказала, что все хорошо. Через несколько дней моего мужа забрала скорая в Золотоношскую больницу. Сейчас он в инфекционной.

В Золотоношский центральной районной больницы скоплений людей нет. Медицинские работники и пациенты соблюдают правила карантина. Все в масках, резиновых перчатках, повсюду есть антисептики.

- Красная зона! Вот такие врачи, что никого нет? Идите вы все в жопу, - кричит пожилая женщина.

- Женщина, идите отсюда! - восклицает работница регистратуры.

45-летний Сергей протирает руки антисептиком:

- Неприятные впечатления, когда говоришь с тетеньками из регистратуры. Бывает, что обрекаются, перековеркують слова, которые сказал, отвечает не по существу. Им не хватает вежливости и толерантности. Их или переквалифицировать, или вообще изменить на вежливых работников.

- Я довольна работой врачей, - отвечает 33-летняя Лилия, ждет в очереди на флюорографию. - Особенно медработниками хирургического отделения. Они профессионалы своего дела и хорошо относятся к своим пациентам.

Автор: Gazeta.ua
  Золотоношский центральная районная больница планирует оборудовать 150 коек для инфицированных
Золотоношский центральная районная больница планирует оборудовать 150 коек для инфицированных

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из украинских больниц массово увольняются медработники

Рядом с больницей, в бывшем родильном отделении находится кабинет главного врача 56-летнего Сергея Примака. Внутри встречает пышнотелая секретарша лет 40 с коротким темными волосами. Просит подождать. Между тем говорит по телефону, рядом стоит врач лет 50 В руках держит кипу бумаг.

- Просто ее переучат на реабилитолога? Там завал, я как позвонила, то это ужас. Только стационар, а эрготерапевта еще и не учат, начали учит только физических терапевтов, это 2 года и 4 месяца. Стоит 42 тысяч гривен в год, - восклицает в трубку женщина.

- Короче дурдом. Полный киздец медицине, - бормочет себе под нос врач.

- А ты тоже медик? - обращается мужчина ко мне.

- Нет, я только на прием к главному врачу, - отвечаю.

- И правильно. Ничего здесь делать! - одобрительно махнул головой врач.

Через несколько минут секретарша продолжила разговор с ним.

- Вопрос интерна. Мы же его тоже можем в бригаду записать, он же наш анестезиолог, - говорит врач

- А разве мы можем ?, - спрашивает секретарша. - Я лучше узнаю. Вы говорили, что к нам пришел новый инфекционист? В стационар добавим?

- Да, туда, - отвечает врач. - У меня пока все. Уже он очередь на госпитализацию, надо идти кого-то выписывать, - говорит врач, закрывая за собой дверь.

- Этот ковид добьет, - добавляет в след секретарша. - А вы проходите уже.

Сергей Примак сидит за рабочим столом, рукой указывает на стул напротив, приглашая сесть.

- На больных с коронавируса рассчитан 70 коек. Но в перспективе должно быть 150, потому что пандемия набирает обороты. К кислороду у нас сейчас подключены 33 кровати. В наличии также есть ИВЛ и еще ожидаем поставку одного аппарата. Некоторые лекарства для больных коронавирусом бесплатные, а некоторые нужно самому покупать. Полного обеспечения у нас нет, только стандартное. Проблемы есть и с врачами. Одни болеют, другие увольняются. Сейчас хирурги, травматологи и другие врачи работают с инфицированными. У нас всего один инфекционист. Никто не ожидал, что будет такая ситуация с коронавирусом. Надеемся только на вакцину, возможно она будет только под весну. Пока хорошо, что нам помогают меценаты, районная и городская власть. В апреле получили государственное снабжение с медицинским оборудования в инфекционное отделение.

Во дворе Первой городской больницы Черкасс пусто, хотя на автостоянке много машин.

- А вы на лечение, или навещает кого-то? - выглядывает из-за одного авто 65-летний Петр Иванович.

- Ищем главного врача, - отвечаю.

- Вам не сюда надо, а прямо и налево. Там корпус администрации. Уже не раз здесь бывал. Здесь дочь моя лечилась. Вот жду пока выйдет, - кивает головой в дорожную сумку с вещами. - Сам не очень люблю такие места да и по опыту, и по рассказам знаю, как в больнице залечивают и на лапу просят. А то еще и наслушался страшилок, что через коронавирус вообще о других пациентов забыли. Но дочь не жаловалась. Говорит, все хорошо. К ней хорошо относятся, подсказывают, что спрашивает. Медсестрички отзывчивы. Это, наверное, все от совести людей зависит. В каждом коллективе есть и сволочи, и хорошие работники.

Первая Черкасская городская больница, старейшая в области. Ее открыли еще в конце 1805 года. Сейчас это многопрофильное лечебное учреждение с 16 отделениями.

Автор: Gazeta.ua
  В Первой городской больницы Черкасс работают более десятка различных отделений
В Первой городской больницы Черкасс работают более десятка различных отделений

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больница в Ивано-Франковске не принимать больных коронавирус, чтобы "перевести дух"

С главным врачом 55-летним Тимофеем Тронцем встречаемся в его кабинете. Это просторная большая комната с тусклым светом. В центре расположен рабочий стол, слева - массивные горшки с комнатными растениями в человеческий рост.

- Сначала наша больница была второй волны, как резервная. Теперь первой, - говорит Тимофей Владимирович. - Есть 30 мест для больных коронавирус и все заполнены. Для всех есть аппараты искусственной вентиляции легких. Кроме того, 20 коек с централизованным кислородом. Сейчас готовимся открывать еще 20 дополнительных мест. С этим проблем нет. Туго с работниками, которые лечили этих пациентов. Например, расшириться на более 50 мест не сможем из-за нехватки персонала. Немало тех, кто в группе риска и по состоянию не могут работать с ковидом. 10 врачей сами подхватили коронавирус. Заболели не на работе, в быту, но суть не меняется. Мы всего имеем 63 врача, это с теми, которые не принимают непосредственного участия в лечебном процессе: лаборанты, специалисты ультразвуковой диагностики, рентгенологи. Трудности есть, но в целом ситуация с вирусом в Черкассах под контролем.

Автор: Gazeta.ua
  Первая городская больница Черкасс принимает больных коронавирус в отдельном корпусе
Первая городская больница Черкасс принимает больных коронавирус в отдельном корпусе

- Перед тем, как принимать кого-то из ковидом, заключаем договор с Национальной службой здоровья Украины о стационарной помощь таким пациентам, - объясняет Тронке. - Этим обеспечиваем финансирование на их питание, медикаменты, изделия медицинского назначения и средства индивидуальной защиты. Поэтому проблем с финансированием и с лекарствами у нас нет. Пациент с вирусом изолированный, может выйти из госпиталя только здоровым. Он никак не сможет сам о себе позаботиться. Кроме того, помогает местная власть, предприниматели.

У дверей кабинета главного врача ждет главная медсестра Наталья Касянчук. Ее кабинет напротив.

- Пойдем, я покажу путь, который проходит пациент с ковид, - говорит Наталья Александровна, показывая рукой на выход.

- У нас нормально работают и остальные отделения, есть пациенты, проводят плановые операции. Для этого есть конкретные дни. Если же стоит вопрос жизни или смерти, то операцию делают срочно, - рассказывает женщина пока идем двориком больницы.

- Все инфицированные не пересекаются с другими пациентами. Находятся в отдельном корпусе. Вот он, видите, у большого дуба, - кивает в сторону 5-этажного здания. Туда госпитализируют только тех больных на ковид, которые имеют тяжелое течение заболевания или сопутствующие патологии. Вход для таких пациентов - массивные металлические двери с надписью "Прием пациентов с COVID-19. Грязная зона!"

- Сюда прибывает "скорая". Пациента на лифте поднимают в его отделения. Выписан пациент выходит этой же дорогой. Ковидная бригада, 3 врача и 9 медсестер, работает сутки через 3. На смене делятся еще на 2 бригады. Пока одна работает с больными в грязной зоне, другая в чистой занимается бумажными делами. Затем меняются. За те сутки бешено устают. Это очень трудно и физически, и морально. Весь день находишься в защитном костюм, который очень неудобен. Но еще хуже видеть состояние инфицированных. Они очень подавлены, депрессивные, вымученные. Было такое, что медики исполняли танец маленьких утят, чтобы хоть как-то их подбодрить. Однако ни один работник не испугался и не уволился из-за работы с коронавирусом. Мы из тех, которым сказали, значит должны выполнять. Никто никого не заставляет туда идти, все по желанию.

Коридор Золотоношской центральной районной больницы
Фото: Gazeta.ua
Золотоношский центральная районная больница планирует оборудовать 150 коек для инфицированных
Золотоношский центральная районная больница планирует оборудовать 150 коек для инфицированных
Коридор амбулатории общей практики семейной медицины поселка Пальмира
Открытые двери пустых палат амбулатории общей практики семейной медицины

Реанимационные отделения коронавирусных больниц Киева переполнены. Медики опасаются, что койко-мест с кислородной поддержкой не хватит даже им. По словам реаниматолога, в их больнице реанимация рассчитана максимум на 6 человек. Сейчас там есть 10 тяжелобольных пациентов.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО, Анна ОРЕЛ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Самое видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Cadillac сделал революцию в мире автомобильного дизайна

Научил мыть руки и делать наркоз - чем обогатил медицину Николай Пирогов

После "Телохранителя" Уитни Хьюстон полгода не снимала пижаму

С конвейера сошел последний Pontiac

Родился создатель 1-го автомобиля

Родился диктатор, который вывел страну в экономические лидеры

Языковеда приговорили к ссылке

Украинский режиссер смог обмануть Сталина

Деньги УПА использовали в Беларуси и 12 областях Украины

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Открыли музей уникальной семьи предпринимателей

Дипломата считали шпионом

Расстреляли художника Николая Ивасюка

Город пришел в упадок после регулярных землетрясений

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 25272
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 5 Просмотров: 14688
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 13626
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 13519
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 9369
Здоровье
В Киеве ребенку реконструировали ушную раковину с ребер
В Киеве ребенку реконструировали ушную раковину с ребер Просмотров: 171
Срок действия вакцины от коронавируса - не более года
Срок действия вакцины от коронавируса - не более года Просмотров: 144
Вакцина от Covid-19: Украина может сама производить зарегистрированний препарат
Вакцина от Covid-19: Украина может сама производить зарегистрированний препарат Просмотров: 225
Назвали сроки, когда Украина выйдет на плато Cоvid-19
Назвали сроки, когда Украина выйдет на плато Cоvid-19 Просмотров: 315
35 тыс. вызовов за месяц в Киеве: сообщили шокирующие цифры работы бригад "скорой"
35 тыс. вызовов за месяц в Киеве: сообщили шокирующие цифры работы бригад "скорой" Просмотров: 63
Больше всего комментируют
11
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
5
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
2
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
2
"Мы запретим фашисткую символику" - Лукашенко о бкб-флагах митингующих
Голосов: 1241
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть