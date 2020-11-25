"Самое видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии

- Мы принимаем, но не кладем в больницу людей с тяжелыми симптомами коронавируса. У нас есть специальный кабинет, где мы осматриваем больного и берем мазки. Конечно и одеваемся специально. Из персонала у нас пока никто не заболел, - говорит терапевт 82-летняя Нина Кодь. Работает в амбулатории общей практики семейной медицины поселка Пальмира Золотоношского района Черкасской области. Обычно там лечатся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас больница пустует, кроме медперсонала, лишь несколько пациентов. Приходят на осмотр, когда имеют признаки ОРВИ.

Автор: Gazeta.ua Амбулатория общей практики семейной медицины поселка Пальмира

- Были пациенты с тяжелыми формами коронавируса. Они лечились дома, - говорит Нина Александровна, листая журнал с рабочими записями. - В тот понедельник отправили женщину с тяжолыми признакам. Сейчас говорят, что ее перевели в реанимацию с двусторонним воспалением легких. "Скорую" у нас вызывают ее через 103 и попадают на Черкассы, там диспетчерская. Они тогда передают вызов через Золотоношу нам, и затем бригада "скорой" выезжает. На температуру наших не пускают, едет Золотоношская или Черкасская.

На втором этаже больницы - никого. Открытые пустые палаты с кроватями и кабинет семейного врача. Семейная медсестра Алла Маршук что-то записывает в журнале.

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- У нас бывает лежат люди с гипертонией, остеохондрозом. Бывает невропатологи назначают курс лечения и у нас его проходят. На коронавирус мы делаем тесты ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Например, во вторник 22 человека сдавало, в четверг 9 и в пятницу 7. Знаю это, потому что я и еще одна медсестричка берем мазки. Людей с тяжелыми симптомами.

- И еще с легкими можем посмотреть, если хотите, - восклицает семейный врач Лариса Прилипко, в маске и в медицинской шапочке на голове. Спешит на осмотр пациента.

Улыбаясь, медсестра Алла продолжает:

- Если есть тяжелые симптомы, то звоним в Золотоношу, если есть места то тогда отправляем туда. Во вторник женщину наша машина увезла в больницу, потому что не было чем доехать. К сожалению, эта болезнь будет долго, пока мы все не переболеем. В селе с ковидом уже много людей, и с каждым днем ​​положительных результатов больше. С 10 анализов 7 идет положительных. Семейные врачи имеют много пациентов. У Нины Александровны 2,3 тысячи человек зарегистрировано, а у Ларисы Николаевны около 700 человек. Но она только начала работать.

Автор: Gazeta.ua Открытые двери пустых палат амбулатории общей практики семейной медицины

На первом этаже слышать громкий разговор врача с пациентом.

- Как только день рождения, так и все заболели. Чтобы вы не были источником инфекции для других, то 14 дней будьте дома, - говорит врач.

- А 10 дней это уже считается или нет? - спрашивает мужчина лет 40.

- Мы еще не имеем даже результата, подтвержденного. У нас нет документальной бумажки, что он действительно ковидовський парень. Клинически да, я говорю, что это похоже на ковид. Вам не общасться 14 дней, если ни у кого из вас не вылезет, то слава Богу, - снова объясняет врач.

У регистратуры 52-летняя Татьяна Викторовна ждет своей очереди.

- В минувшую субботу привезли мужчину на осмотр. Наш семейный врач с симптомами одышки и большого кашля, не взяла даже теста. Осмотрела, послушала и сказала, что все хорошо. Через несколько дней моего мужа забрала скорая в Золотоношскую больницу. Сейчас он в инфекционной.

В Золотоношский центральной районной больницы скоплений людей нет. Медицинские работники и пациенты соблюдают правила карантина. Все в масках, резиновых перчатках, повсюду есть антисептики.

- Красная зона! Вот такие врачи, что никого нет? Идите вы все в жопу, - кричит пожилая женщина.

- Женщина, идите отсюда! - восклицает работница регистратуры.

45-летний Сергей протирает руки антисептиком:

- Неприятные впечатления, когда говоришь с тетеньками из регистратуры. Бывает, что обрекаются, перековеркують слова, которые сказал, отвечает не по существу. Им не хватает вежливости и толерантности. Их или переквалифицировать, или вообще изменить на вежливых работников.

- Я довольна работой врачей, - отвечает 33-летняя Лилия, ждет в очереди на флюорографию. - Особенно медработниками хирургического отделения. Они профессионалы своего дела и хорошо относятся к своим пациентам.

Автор: Gazeta.ua Золотоношский центральная районная больница планирует оборудовать 150 коек для инфицированных

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Рядом с больницей, в бывшем родильном отделении находится кабинет главного врача 56-летнего Сергея Примака. Внутри встречает пышнотелая секретарша лет 40 с коротким темными волосами. Просит подождать. Между тем говорит по телефону, рядом стоит врач лет 50 В руках держит кипу бумаг.

- Просто ее переучат на реабилитолога? Там завал, я как позвонила, то это ужас. Только стационар, а эрготерапевта еще и не учат, начали учит только физических терапевтов, это 2 года и 4 месяца. Стоит 42 тысяч гривен в год, - восклицает в трубку женщина.

- Короче дурдом. Полный киздец медицине, - бормочет себе под нос врач.

- А ты тоже медик? - обращается мужчина ко мне.

- Нет, я только на прием к главному врачу, - отвечаю.

- И правильно. Ничего здесь делать! - одобрительно махнул головой врач.

Через несколько минут секретарша продолжила разговор с ним.

- Вопрос интерна. Мы же его тоже можем в бригаду записать, он же наш анестезиолог, - говорит врач

- А разве мы можем ?, - спрашивает секретарша. - Я лучше узнаю. Вы говорили, что к нам пришел новый инфекционист? В стационар добавим?

- Да, туда, - отвечает врач. - У меня пока все. Уже он очередь на госпитализацию, надо идти кого-то выписывать, - говорит врач, закрывая за собой дверь.

- Этот ковид добьет, - добавляет в след секретарша. - А вы проходите уже.

Сергей Примак сидит за рабочим столом, рукой указывает на стул напротив, приглашая сесть.

- На больных с коронавируса рассчитан 70 коек. Но в перспективе должно быть 150, потому что пандемия набирает обороты. К кислороду у нас сейчас подключены 33 кровати. В наличии также есть ИВЛ и еще ожидаем поставку одного аппарата. Некоторые лекарства для больных коронавирусом бесплатные, а некоторые нужно самому покупать. Полного обеспечения у нас нет, только стандартное. Проблемы есть и с врачами. Одни болеют, другие увольняются. Сейчас хирурги, травматологи и другие врачи работают с инфицированными. У нас всего один инфекционист. Никто не ожидал, что будет такая ситуация с коронавирусом. Надеемся только на вакцину, возможно она будет только под весну. Пока хорошо, что нам помогают меценаты, районная и городская власть. В апреле получили государственное снабжение с медицинским оборудования в инфекционное отделение.

Во дворе Первой городской больницы Черкасс пусто, хотя на автостоянке много машин.

- А вы на лечение, или навещает кого-то? - выглядывает из-за одного авто 65-летний Петр Иванович.

- Ищем главного врача, - отвечаю.

- Вам не сюда надо, а прямо и налево. Там корпус администрации. Уже не раз здесь бывал. Здесь дочь моя лечилась. Вот жду пока выйдет, - кивает головой в дорожную сумку с вещами. - Сам не очень люблю такие места да и по опыту, и по рассказам знаю, как в больнице залечивают и на лапу просят. А то еще и наслушался страшилок, что через коронавирус вообще о других пациентов забыли. Но дочь не жаловалась. Говорит, все хорошо. К ней хорошо относятся, подсказывают, что спрашивает. Медсестрички отзывчивы. Это, наверное, все от совести людей зависит. В каждом коллективе есть и сволочи, и хорошие работники.

Первая Черкасская городская больница, старейшая в области. Ее открыли еще в конце 1805 года. Сейчас это многопрофильное лечебное учреждение с 16 отделениями.

Автор: Gazeta.ua В Первой городской больницы Черкасс работают более десятка различных отделений

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С главным врачом 55-летним Тимофеем Тронцем встречаемся в его кабинете. Это просторная большая комната с тусклым светом. В центре расположен рабочий стол, слева - массивные горшки с комнатными растениями в человеческий рост.

- Сначала наша больница была второй волны, как резервная. Теперь первой, - говорит Тимофей Владимирович. - Есть 30 мест для больных коронавирус и все заполнены. Для всех есть аппараты искусственной вентиляции легких. Кроме того, 20 коек с централизованным кислородом. Сейчас готовимся открывать еще 20 дополнительных мест. С этим проблем нет. Туго с работниками, которые лечили этих пациентов. Например, расшириться на более 50 мест не сможем из-за нехватки персонала. Немало тех, кто в группе риска и по состоянию не могут работать с ковидом. 10 врачей сами подхватили коронавирус. Заболели не на работе, в быту, но суть не меняется. Мы всего имеем 63 врача, это с теми, которые не принимают непосредственного участия в лечебном процессе: лаборанты, специалисты ультразвуковой диагностики, рентгенологи. Трудности есть, но в целом ситуация с вирусом в Черкассах под контролем.

Автор: Gazeta.ua Первая городская больница Черкасс принимает больных коронавирус в отдельном корпусе

- Перед тем, как принимать кого-то из ковидом, заключаем договор с Национальной службой здоровья Украины о стационарной помощь таким пациентам, - объясняет Тронке. - Этим обеспечиваем финансирование на их питание, медикаменты, изделия медицинского назначения и средства индивидуальной защиты. Поэтому проблем с финансированием и с лекарствами у нас нет. Пациент с вирусом изолированный, может выйти из госпиталя только здоровым. Он никак не сможет сам о себе позаботиться. Кроме того, помогает местная власть, предприниматели.

У дверей кабинета главного врача ждет главная медсестра Наталья Касянчук. Ее кабинет напротив.

- Пойдем, я покажу путь, который проходит пациент с ковид, - говорит Наталья Александровна, показывая рукой на выход.

- У нас нормально работают и остальные отделения, есть пациенты, проводят плановые операции. Для этого есть конкретные дни. Если же стоит вопрос жизни или смерти, то операцию делают срочно, - рассказывает женщина пока идем двориком больницы.

- Все инфицированные не пересекаются с другими пациентами. Находятся в отдельном корпусе. Вот он, видите, у большого дуба, - кивает в сторону 5-этажного здания. Туда госпитализируют только тех больных на ковид, которые имеют тяжелое течение заболевания или сопутствующие патологии. Вход для таких пациентов - массивные металлические двери с надписью "Прием пациентов с COVID-19. Грязная зона!"

- Сюда прибывает "скорая". Пациента на лифте поднимают в его отделения. Выписан пациент выходит этой же дорогой. Ковидная бригада, 3 врача и 9 медсестер, работает сутки через 3. На смене делятся еще на 2 бригады. Пока одна работает с больными в грязной зоне, другая в чистой занимается бумажными делами. Затем меняются. За те сутки бешено устают. Это очень трудно и физически, и морально. Весь день находишься в защитном костюм, который очень неудобен. Но еще хуже видеть состояние инфицированных. Они очень подавлены, депрессивные, вымученные. Было такое, что медики исполняли танец маленьких утят, чтобы хоть как-то их подбодрить. Однако ни один работник не испугался и не уволился из-за работы с коронавирусом. Мы из тех, которым сказали, значит должны выполнять. Никто никого не заставляет туда идти, все по желанию.

Фото: Gazeta.ua

Реанимационные отделения коронавирусных больниц Киева переполнены. Медики опасаются, что койко-мест с кислородной поддержкой не хватит даже им. По словам реаниматолога, в их больнице реанимация рассчитана максимум на 6 человек. Сейчас там есть 10 тяжелобольных пациентов.