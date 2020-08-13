Салат "Прелюдия" пробуждает сексуальную энергию

Гинекологи утверждают, что ингредиенты этого салата способны повлиять на уровень женских и мужских половых гормонов. Блюдо довольно изысканное, оригинальное и вкусное. К тому же, готовится за 5 минут.
Ингредиенты:
сельдерей - 1 шт.
зеленое яблоко - 2 шт.
консервированный ананас - 150 г
орех грецкий - 50 г
орех кедровый - 50 г
греческий йогурт - 200 г.
Приготовление:
Порезать небольшими кусочками ананас, сельдерей и яблоко. Залить продукты йогуртом и добавить орехи, приправы по вкусу.
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