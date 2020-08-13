Салат "Прелюдия" пробуждает сексуальную энергию

Гинекологи утверждают, что ингредиенты этого салата способны повлиять на уровень женских и мужских половых гормонов. Блюдо довольно изысканное, оригинальное и вкусное. К тому же, готовится за 5 минут.

Автор: Pihaba, pexels.com Сельдерей повышает уровень мужских половых гормонов, ананас - женских.

Ингредиенты:

сельдерей - 1 шт.

зеленое яблоко - 2 шт.

консервированный ананас - 150 г

орех грецкий - 50 г

орех кедровый - 50 г

греческий йогурт - 200 г.

Приготовление:

Порезать небольшими кусочками ананас, сельдерей и яблоко. Залить продукты йогуртом и добавить орехи, приправы по вкусу.

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