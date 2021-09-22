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С завтрашнего дня Украина - в желтой зоне: что нужно знать

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В Украине продолжается вспышка коронавируса. Только за последние сутки более 6 тыс. новых больных. В связи с этим Госкомиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение перевести все регионы в желтую зону с 00:00 23 сентября.

Что изменится в Украине с новыми правилами карантина - в материале Gazeta.ua.

Автор: pixabay.com
  В Украине вводят желтую зону
В Украине вводят желтую зону

Какие ограничения будут

В желтой зоне ограничат количество людей в публичных местах.

Массовые мероприятия позволят проводить, если на одного человека приходится не менее 4 кв. м площади.

В заведениях общественного питания за столиком могут быть не более четырех человек, а расстояние между столами - минимум 1,5 м.

Кинотеатры должны работать с заполненностью не более 50% мест в каждом зале.

Спортивные залы могут работать, если на одного посетителя будет приходиться 10 кв. м площади.

Также в желтой зоне обязательная защитная маска в помещениях и общественном транспорте. Дистанция между людьми должна быть не менее 1,5 м.

Как будут работать школы

Школы будут работать, если не менее 80% работников имеют хотя бы одну прививку. Иначе перейдут на онлайн-обучение.

Автор: pixabay.com
  Школы могут отправить на карнтин
Школы могут отправить на карнтин

"Украинские школы могут пойти на полноценный карантин даже несмотря на необходимое количество вакцинированных педагогов. Если есть инфицированный ребенок, то класс идет на самоизоляцию. Если половина классов пошла на самоизоляцию - школа идет на карантин. Даже если будут привиты педагоги. Таким образом мы сдержим распространение коронавируса не останавливая образовательный процесс", - заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Сейчас в Украине из 4 тыс. школ уже 60 уже на самоизоляции.

"Именно начало учебного года было одной из причин возникновения новой вспышки коронавируса. Дети обычно легко или бессимптомно переносят недуг. Однако ходят в школу, спортивные секции, с родителями посещают кино, кафе и массовые мероприятия", - сказал главный врач диагностического центра Львова Тарас Жиравецкий.

Кого не затронут ограничения

На прошлой неделе Кабмин принял новые правила карантина. Вакцинированные украинцы будут иметь бонусы.

Ограничения желтой зоны не будут работать, если все посетители и не менее 80% организаторов концертов, работников общепита, культуры, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку.

Также ограничения не коснутся посетителей и работников, имеющих действительный (72 ч.) результат ПЦР-теста или экспресс-теста.

Если человек имеет хотя бы одну прививку, то без проблем может посещать кафе, рестораны, кинотеатры или спортивные залы.

Чтобы проверить, имеют ли посетители или работники учреждений прививки, в правительстве предложили сделать два вида внутренних электронных ковид-сертификатов - желтый о первой дозе и зеленый о полном курсе вакцинации.

Сейчас в Украине электронные сертификаты о вакцинации могут получить полностью привитые граждане. Обновленный только планируют запускать в тестовом режиме.

Какова ситуация с вакцинацией

В Украине продолжается кампания вакцинации. Одну дозу получили 68 502 человека, две - 47 503 человека. Доступны более 11 млн доз вакцин AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna. Однако люди до сих пор неохотно идут на прививку.

Автор: unsplash.com
  Для вакцинированных будут бонусы
Для вакцинированных будут бонусы

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"Сейчас препаратов достаточно разного производства и бесплатно. Пункты вакцинации ежедневно работают. Осталось только прийти, - рассказал иммунолог Федор Лапий. - Условия все обеспечили, но люди не хотят. Проблема в этом. Мы сейчас должны выбирать между жестким карантином и прививкой. Во втором случае сможем жить нормальной жизнью. Уже видим резкий рост количества инфицированных, критически больных и летальных случаев. Через две - три недели по показателям обгоним печальные периоды 2020 года. Есть риск, что пойдем на локдаун".

Стоит ли ждать локдауна

Ранее главный санврач Украины Игорь Кузин предполагал возможный локдаун на конец осени.

"По текущему сценарию новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре. Если украинцы будут делать прививки, соблюдать социальную дистанцию, локдаун можно будет оттянуть на декабрь - январь или вовсе не допустить", - сказал Кузин.

Врач Жиравецкий считает, что локдаун вводить пока не стоит:

"Страна к нему не готова экономически. Лучше смотреть на ситуацию по областям и решать проблему на местах. Нынешняя вспышка может длиться от нескольких месяцев до полугода и дольше. Защиты от вакцинации у нас еще нет, половина украинцев получили естественной иммунитет. Но еще 50 процентов остались. Следует избегать массовых скоплений. Желтой зоны нам будет достаточно".

При этом отметил, что больных в Украине значительно больше, чем указывают в статистике.

"Инфицированных в 10 раз больше, чем нам говорят. Страна просто не успевает тестировать такое количество людей. Надо смотреть по статистике госпитализаций. Каждый 20-й попадает в стационар. Если за несколько недель будем иметь до трех тысяч новых пациентов с коронавирусом в больнице, значит, заболело где 60 тысяч. Медучреждения готовы к этому. Единственная проблема - каждый новый штамм вируса агрессивней предыдущего. Теперь коронавирус вылечить дома труднее".

За последние сутки в Украине обнаружили 6754 новых больных коронавирусом. Из них детей - 625, медработников - 125.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), Львовской (449), Одесской (442) областях и Киеве (456), сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 362 559 человек. Умер 55 161 пациент, из них 105 - за последние сутки. Выздоровели 2 235 668 человека, за последние сутки - 2095 человек.

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