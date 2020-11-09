С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк

Павел Ковтонюк предупредил о карантине выходного дня,. Фото: ces.org.ua

В Европе замедляется распространение коронавируса. В Украине ситуация только ухудшается, двигаясь по американскому сценарию.

Прошло 2 недели со дня введения карантина выходного дня. И видно, что он радикально не останавливает распространение вируса.

Об этом рассказывает Павел Ковтонюк, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

"Если люди будут соблюдать карантин выходного дня, то к концу года умрет 17 тысяч человек. Если его игнорировать - это 33 тысячи. Также не изменит чего кардинально появление вакцины. Это не волшебная оружие, уничтожит Covid-19 быстро. Надо быть реалистами и не надеяться на чудо. Это только одно из средств борьбы с пандемией, наряду с массовым тестированием и карантинными ограничениями", - убеждает специалист.

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По словам эксперта, даже если весной 2021 года в Украину доставят 13 млн доз вакцины против Covid-19, ситуация не разрешится быстро. Чтобы вакцинировать 13,5 млн людей старше 55 лет, которые есть в группе риска, необходимо минимум полгода. На осмотр и прививки тратят 21 мин. Это план на идеальные условия, которых на самом деле не будет.

Провакцинировать удастся лишь 36% населения, а о коллективном иммунитете для всего населения вообще не идет. Наиболее вероятно, что с коронавирусом будем жить весь 2021 год.

"Стоит вводить жесткие карантинные ограничения уже сегодня. Весной готовить экстраординарную кампанию по вакцинации. А то она затянется на годы и не даст никакого полезного результата для Украины", - уточняет Павел Ковтонюк.

Локдаун в Украине введут тогда, когда медики не смогут справляться с количеством больных коронавирусом. Он может свести заболеваемость Covid-19 к нулю. Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил во время брифинга.