С красной зоны карантина может получится новая область

В Украине изменится районирования по зонам карантина. В "красной" остается Киев и еще 12 областей, но Черновицкая может перейти в "желтую зону". Она является базовой по всей стране.
Об этом сообщает Минздрав.
По состоянию на 18 апреля в "красной зоне" находятся Киев и 12 областей:
Киевская область;
Житомирская область;
Запорожская область;
Львовская область;
Николаевская область;
Одесская область;
Полтавская область;
Сумская область;
Харьковская область;
Хмельницкая область;
Черновицкая область;
Черниговская область.
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В Министерстве здравоохранения прогнозирует выход Черновицкая область с "красной зоны" через улучшение ситуация с коронавируса. Сейчас там превышен только уровень госпитализаций, но он идет на спад.
18 апреля, в больницах, которые отведены для лечения пациентов с COVID-19, занято 55,2% коек. Это 43963 мест с 79703 существующих.
Из них 38 539 койко-мест подведен кислород. В Киеве занято 62,1% мест.
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