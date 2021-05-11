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среда, 12 мая 2021 06:30

Родилась основоположница сестринского дела

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Родилась основоположница сестринского дела
Каждые два года Международный комитет Красного Креста вручает 50 медалей имени Флоренс Найтингейл - высшую награду для медицинских сестер. Фото: Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

12 мая начиная с 1997 года в Украине отмечается день медицинской сестры. Празднуется ежегодно в день рождения английской сестры милосердия Флоренс Найтингейл.

Именно она считается основоположником научного сестринского дела. В 1860 году открыла школу, которая не подчинялась больницам, а была автономным светским учебным заведением.

В то время подготовка медицинских сестер состояла из годовалого обучения и двух-трехлетнего практикования в госпиталях. Реформа Флоренс Найтингейл привела к тому, что профессию медицинской сестры признали в обществе. Именно поэтому 1860 год ВОЗ считает днем ​​рождения новой профессии - медсестра.

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Каждые два года Международный комитет Красного Креста вручает 50 медалей имени Флоренс Найтингейл - высшую награду для медицинских сестер.

Современная медсестра - это сотрудник, который выполняет все назначения врача. Должна обладать глубокими знаниями по клинической фармакологии. Ведь стандарты и протоколы лечения той или иной болезни предлагают широкий арсенал лекарственных средств.

Перечень трудовых обязанностей любой медсестры зависит от должности и специализации. Объединяющим аспектом является необходимость оказания помощи и ухода за пациентами.

Полиция немецкого города Вильгельмсхафен в федеральной земле Нижняя Саксония начала расследование в отношении сотрудницы Немецкого Красного Креста. Ее подозревают в том, что 21 апреля во время работы в местном центре вакцинации она подменила вакцину от коронавируса BioNTech физраствором.

zdrav.ck.gov.ua
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Дата
12
мая

Родилась основоположница сестринского дела

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