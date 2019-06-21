Резко увеличилось количество больных после купания в озере

После купания в озере Песочное в Рубежном на Луганщине количество пострадавших увеличилось до 40 человек.
Об этом сообщает полиция Луганской области.
"По состоянию на 08:00 21 июня по инфекционное отделение Рубежанского больницы в течение суток обратились 10 детей и 2 взрослых. Таким образом, общее количество заболевших составило 40 человек, из которых 33 - дети", - говорится в сообщении.
Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
По этому факту возбуждено 2 уголовных производства: по ст. 325 УК Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений" и ст. 242 УК Украины "Нарушение правил охраны вод". Следственные действия продолжаются.
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Анализы проб воды ориентировочно будут готовы сегодня, 21 июня, после обеда.
Количество госпитализированных, которые отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в Рубежном на Луганщине, возросло до 38 человек.
В Украине поселился новый вид паука - жовтосумий колючий. Раньше жил в Средиземноморье. В этом году заметили в Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. Его границы продвинулись за потепления.
Это паук желтого цвета длиной 1,5 см. Не считается ядовитым, однако его укус вызывает аллергию. Прячется в листьях растений. Если побеспокоить, прыгает и мгновенно прокалывает кожу человека. После укуса повышается температура, начинает болеть тело. Немеют ноги, возникает раздражительность.
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