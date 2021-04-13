Рекордсмены по нитратам: самые опасные ранние овощи

Ранние овощи нужно мыть в соленой воде. Фото: buchanews.com.ua

От свежих овощей возникают запоры и вздутие живота. Возникает гниения в кишечнике и появляется неприятный запах изо рта. Постепенно образуются камни в почках. Так бывает при плохом промывке перед употреблением.

Осторожными надо быть аллергикам. Для быстрого созревания овощей, аграрии их поливают растворами.

Об этом Gazeta.ua рассказала Валентина Шевчук, гастроэнтеролог из Харькова.

"Уменьшить количество нитратов можно от замачивания в горячей воде хотя бы на пять минут. Зелень надо залить холодной водой з солью, а овощи промывать в горячей воде под краном. Накопление нитратов и то же во всех овощей. Больше всего их в салате , редисе, зеленом луке и укропа. Чуть меньше в огурцах, брокколи, кабачках, капусте и редисе. безопасная - горох, фасоль, перец, помидоры", - рассказывает врач.

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Соблюдая эти правила, можно обогатить организм фолиевой кислотой и магнием с весенних овощей. А еще они содержит много витамина С, бета-каротина и клетчатки. Больше всего их в шпинате. Его нужно есть с кисломолочными продуктами. Витамины из шпината хорошо действуют с кальцием.

Весной не надо забывать и о щавель и крапиву. Блюда с ними полезные содержанием клетчатки, калия, железа.

Кабинет министров принял постановление, согласно которому некоторые медпрепараты на основе каннабиса больше не входят в перечень наркотических средств. 7 апреля соответствующее постановление, где отметили 2 препараты на основе каннабиса, опубликовали на правительственном портале.