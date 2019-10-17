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четверг, 17 октября 2019 15:46

Регулярный секс омолаживает организм

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Регулярный секс омолаживает организм
Фото: zenski.ba

Кожа лица восстанавливается после секса. Становится упругой, увлажненной и с румянцем.

Об этом рассказала Екатерина Лосенкова, дерматолог-косметолог.

1. Регулярный секс влияет на гормональный фон, регулируя уровень тестостерона и эстрогена. Поэтому улучшает состояние кожи и исчезают прыщи.

2. Физические движения и массаж улучшают лимфатический дренаж, способствуя процессу детоксикации организма. Этот импульс также приводит к оздоровлению кожи.

Во время секса человек потеет. Открываются поры кожи и очищаются от токсинов. После полового акта желательно помыться, чтобы закрепить полученный результат.

3. Сенсорные рецепторы кожи влияют на нервную систему. Они снижают уровень гормона кортизола. А чем он выше, тем быстрее человек стареет.

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4. Кожа становится упругой благодаря гормон, который стимулирует выработку коллагена. Именно он сохраняет кожу упругой. Также способствует регулярному производству кожного сала, сохраняя кожу увлажненной и эластичной.

5. Половой акт временно увеличивает ваши губы. Этому способствует "зеркальная реакция", которая увеличивает приток крови не только во влагалище, но и к губам.

Старение кожи можно остановить только дорогими кремами, но и продуктами.

Проведенные исследования доказывают, что определенные компоненты в некоторых продуктах не просто полезны, но и замедляют старение.

Чтобы кожа была здоровой и гладкой, а волосы блестящими и здоровыми, нужно не только регулярно пользоваться средствами по уходу за кожей и волосами. Нужно также хорошо питаться и употреблять разнообразные продукты.

24tv.ua
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