Развеяли популярный миф о хлебе

В хлебе из ржаной муки пищевых волокон содержится больше, чем в овощах и фруктах. Фото: Pixabay

Включение в ежедневный рацион ржаного хлеба способствует профилактике заболеваний и не приводит к ожирению, вопреки популярному мнению. Об этом рассказала директор НДИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

Специалист опровергла утверждения о том, что употребление хлеба становится причиной набора лишнего веса. По ее словам, кусок черного или ржаного хлеба на завтрак, человек не наберет ни грамма. Она пояснила, что питательность его невысокая, в буханке содержится 250-500 килокалорий, пишет Ukrhealth.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие напитки повышают артериальное давление

Костюченко отметила, в хлебе из ржаной муки пищевых волокон содержится больше, чем в овощах и фруктах, железа в три раза больше, чем в говядине, а белки ржи более полноценные по своему аминокислотному составу.

Эксперт заверила, что постоянное потребление такой продукции способствует сохранению здоровья и профилактике различных заболеваний.

Медики назвали самые опасные виды чая.