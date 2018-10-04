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четверг, 04 октября 2018 17:10

Развенчали миф о радикальных диетах

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Развенчали миф о радикальных диетах
Нехватка калорий вредит и фигуре, и здоровью. ФОТО: dailymail.co.uk

Радикальные диеты приводят к накоплению в области живота еще большего количества жира. Таким образом организм запасается энергией на случай, если и дальше будет недополучать калории.

Американские ученые проверили действие радикальных диет на крысах. Грызунов разделили на 2 группы. Первой исследователи сократили дневное количество калорий на 60%. Это то же самое, что из требующихся человеку 2000 калорий, оставить 800. Второй группе крыс ученые обеспечили полноценное питание. После 3-х дней радикальной диеты в первой группе снизился вес. Однако вместе с тем существенно ухудшились показатели кровяного давления, хуже стали работать почки и сердце. Через 3 месяца радикального питания брюшного жира у крыс из первой группы стало больше, чем у испытуемых, которых кормили полноценно. Пишет известное британское издание Dailymail.

Состояние здоровья грызунов после радикальной диеты значительно ухудшилось из-за увеличения концентрации гормона, ответственного за повышение кровяного давления. Вместе с нарастанием жировой массы такое изменение в гормональном фоне грозит развитием в будущем диабета и сердечных заболеваний.

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У самок крыс из первой группы также наблюдали прекращение цикла, являющегося эквивалентным женскому менструальному.

Ранее объяснили, как действуют гормоны во время диеты. Оказалось, что вследствие сокращения количества потребленных калорий активнее вырабатывается так называемый гормон голода. Он заставляет мозг сконцентрироваться на поиске пищи, особенно калорийной.

dailymail.co.uk
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Дата
04
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