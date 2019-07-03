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четверг, 04 июля 2019 03:28

Разрушили миф о летальном исходе от укусов комаров

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Разрушили миф о летальном исходе от укусов комаров
Облегчить последствия укусов помогут домашние средства. Фото: notklop.ru

По статистике, каждый пятый украинец имеет аллергию на укусы комаров.

Симптомами аллергии являются покраснение и опухлости места укуса - пишет medicina.ua

Нормальная реации на укус комара - это покраснение и опухлости, которые чешутся, но через некоторое время проходят.

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Если же на теле появляется сыпь, покраснение и опухоль не исчезает, то надо обратиться к врачу. Исследования утверждают, что люди по-разному чувствуют укусы комаров. Когото они кусают чаще и у этих людей более явно проявляются укусы. Могут даже возникнуть побочные эффекты: инфекции, загноение. Это происходит если комар заражен.

Облегчить последствия укусов помогут домашние средства, например, лед, который уменьшает болевой синдром. Также можно развести уксус с водой и намазать укус.

Клеща принести домой можно после отдыха на природе или прогулки по парку. Эти паразиты часто живут на животных и часто переносят многие инфекции - крымская геморрагическая лихорадка, болезнь Лайма. Если к коже вцепился клещ, нужно удалить его яйнайскориш.

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