Разрушили миф о летальном исходе от укусов комаров

Облегчить последствия укусов помогут домашние средства. Фото: notklop.ru

По статистике, каждый пятый украинец имеет аллергию на укусы комаров.

Симптомами аллергии являются покраснение и опухлости места укуса - пишет medicina.ua

Нормальная реации на укус комара - это покраснение и опухлости, которые чешутся, но через некоторое время проходят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На украинском курорте уничтожат комаров

Если же на теле появляется сыпь, покраснение и опухоль не исчезает, то надо обратиться к врачу. Исследования утверждают, что люди по-разному чувствуют укусы комаров. Когото они кусают чаще и у этих людей более явно проявляются укусы. Могут даже возникнуть побочные эффекты: инфекции, загноение. Это происходит если комар заражен.

Облегчить последствия укусов помогут домашние средства, например, лед, который уменьшает болевой синдром. Также можно развести уксус с водой и намазать укус.

Клеща принести домой можно после отдыха на природе или прогулки по парку. Эти паразиты часто живут на животных и часто переносят многие инфекции - крымская геморрагическая лихорадка, болезнь Лайма. Если к коже вцепился клещ, нужно удалить его яйнайскориш.