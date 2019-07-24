Рассказали о убийственных последствиях отказа от завтрака

Ожирение возникает от пропуска завтракаФото: shutterstock.com

Отказ от завтрака провоцирует ожирение. Об этом доложила группа ученых Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии.

Так пишет MedicalXpress.

Кроме лишнего веса, пропущенный завтрак становится причиной преждевременного развития диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые проанализировали данные 3,5 тысячи подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Все участники проживали в десяти крупных городах Европы. Также ученые исследовали менее тысячи бразильских подростков.

Это позволило изучить связь между образом жизни детей, включая уровень физической активности и рацион питания, и риском различных заболеваний. При этом учитывался индекс массы тела, рост, обхват талии и отношение талии к росту.

Среди всех типов поведения, связанных с употреблением пищи, сильная корреляция с признаками ожирения наблюдалась во время пропуска завтрака.

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Необходимо помнить, что потребность в воде зависит от индивидуальных особенностей, уровня физической активности, температуры окружающей среды и климатических условий. Точной формулы не существует, но можно подсчитать количество воды, которую нужно пить ежедневно. Вода помогает выводить токсины, снижает риск инфекционных заболеваний, регулирует температуру тела, защищает ткани.