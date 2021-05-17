Рассказали, кому нельзя есть шпинат

Автор: https://smartdog.com.ua/ Щавелевая кислота, которая содержится в шпинате, может сильно раздражать желудок

Шпинат принято считать суперфудом, ведь он имеет ряд чрезвычайно полезных свойств. Но насколько он безопасен и кому противопоказан? Обратимся к мнению ученых.

Польза шпината бесспорна. В нем низкое содержание калорий и очень высокое содержание витаминов, минералов и фитонутриентив. Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Благодаря лютеину шпинат помогает предотвратить болезни глаз и повысить иммунитет.

Этот продукт нормализует работу мочевой, лимфатической и пищеварительной систем, благотворно влияет на функцию мозга. Шпинат содержит достаточное количество железа, необходимое для обеспечения кислородом всех клеток организма, дает нам сил и энергии.

Однако у шпината есть целый ряд противопоказаний к употреблению, а некоторым людям нельзя есть шпинат категорически.

При нарушении водно-солевого обмена

Людям, имеющим заболевания печени, почек, желчного пузыря и поджелудочной железы, шпинат строго противопоказан.

При мочекаменной болезни

Из-за большого количества щавелевой кислоты, которая замедляет процесс усвоения организмом железа и кальция, и может стать причиной камнеобразования, шпинат нельзя употреблять людям с мочекаменной болезнью.

При подагре

Пурины, входящие в состав шпината, противопоказаны людям, страдающим подагрой.

При язве желудка

Щавелевая кислота, которая содержится в шпинате, производит сильное раздражающее действие на слизистую оболочку желудка, еще больше усиливая воспаление.

При склонности к аллергии

Шпинат содержит гистамин, что у некоторых людей может вызвать аллергическую реакцию (развивается в течение нескольких часов после употребления).

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При беременности

Беременным следует соблюдать осторожность при употреблении шпината, поскольку это может привести к образованию оксалатов. В этом случае стоит проконсультироваться с врачом.

Скумбрия, селедка и шпинат защищают от остеохондроза. Также полезны мед и финики, поскольку содержат калий, магний и кальций. Те укрепляют кости и связки. Эти продукты надо есть хотя бы два-три раза в неделю.