Рассказали, что больше вредит здоровью - недосыпание или избыточный сон

Автор: marieclaire.ru Человек должен спать не больше и не меньше 7 часов

Все прекрасно знают о том, что недосыпание негативно сказывается не только на самочувствии человека, но и на его здоровье в целом. Люди, которые мало спят, чувствуют постоянную усталость, нервное напряжение, а также у них еще и нарушена концентрация внимания. Но есть много случаев, когда человек наоборот – спит больше, чем положено для организма и это тоже ненормально. Об этом информирует bbc.

Согласно опросу, проведенном на сайте Metafact.io, узнав мнение 26 нейробиологов, удалось установить, что 85% из них считают, что лишний сон как раз таки не вредит организму человека, в отличие от недосыпания. Но как же на самом деле, если очень часто человек, который спит дольше положенного, также может жаловаться на плохое самочувствие, как и тот, который недосыпает.

А вот доктор Джо Колдуэлл, подчеркнула, что человек должен спать не больше и не меньше 7 ч., ведь на самом деле лишний сон вредит человеческому организму так же, как и недосыпание. Именно поэтому, многие люди, которые спят больше положенной нормы и ощущают недомогание.

Кроме того, недостаточность сна, так же как и его избыток, может спровоцировать развитие заболевай сердечно-сосудистой системы, диабет, а также появление лишнего веса. Также эксперты считают, что недостаточная физическая нагрузка вместе с избыточным сном, оказывают сильное негативное влияние на здоровье человека. Но, к большому сожалению подтверждающих это, фактических данных у них нет.

А вот доктор из Гарварда, Моника Гаак отметила, что продолжительный сон, с одной стороны позитивно влияет на организм, так как снижает кровяное давление и болевую чувствительность, а среди негативных последствий – повышение чувствительности к инсулину.

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По мнению других врачей, организму вредит не сам лишний сон, а причина, по которой человеку постоянно хочется спать дольше. Поэтому дабы выяснить, что же происходит с вашим организмом и почему вы спите дольше нормы, нужно обязательно обратиться к специалистам. Ведь здоровый человек не ощущает постоянной нехватки сна, а даже если когда-либо и поспит немного дольше нормы, то проснется с дискомфортом, после чего продолжит лежать в постели или же сразу встанет.

Пить кофе в первые минуты после пробуждения утром может быть опасно. Об этом рассказала диетолог Кэтрин Келли, передает Daily Mail. Она объясняет, что выпив кофе спросонья или в неподходящее время суток, вместо восполнения сил и бодрости можно стать еще более сонным и усталым. "Вы можете чувствовать себя довольно слабым, если вы не проснулись полностью, а потом выпили кофе", - говорит диетолог. По ее словам, лучше пить кофе не раньше, чем через полчаса после пробуждения. Также тем, кто не выспался, не надо пить кофе на голодный желудок, потому что это приведет к повышению уровня сахара в крови через несколько часов.