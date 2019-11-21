Рассказали 5 мифов об уходе за волосами

Рассказали о правдивости некоторых советов по уходу за волосами. Фото: maximum.fm

Немало советов и запретов по уходу за волосами мы слышим с детства. Однако многие из них ложные.

5 самых популярных мифов по уходу за волосами решили развенчать ученые.

Самый популярный - сушка феном вредит волосам. Оказывается, что использовать фен не просто можно, но и полезно. Ученые доказали, что нельзя оставлять волосы влажными на длительное время, так как молекулы воды вымывают из них полезные вещества и кератин. В результате чего, волосы выпадают и становятся сухими.

Все слышали, что кончики волос нужно подстригать раз в месяц или два, чтобы быстрее росли, но и здесь вас разочаруют ученые. Длина волос совершенно не зависит от частых походов к парикмахеру и даже не от частоты использования косметологических масок. Рост волос зависит от активности фолликул и чаще всего это наследственный фактор. Однако, если ваши кончики перебили и выглядят некрасиво - лучше записаться в салон красоты.

Многие реклам шампуней сообщало, что через лупу выпадают волосы, но это оказывается мифом.

Конечно, перхоть приносит дискомфорт и ее надо лечить, но на выпадение волос она никак не влияет. Такое кожное заболевание не способно вызвать повреждение волосяных фолликулов.

Пожалуй, многие сталкивались с подобным утверждением, если волосы мыть каждый день, то оно будет жирным. Но ученые считают, что количество выделяемого клетками жира зависит от многих факторов, среди которых неправильно подобранный шампунь и кондиционер. Если волосы теряют быстро свою "свежесть" и опрятный вид, тогда дело не в количестве их мытья, а в косметологическом средстве.

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Считается, что волосы начинают выпадать и сильно повреждаются, если постоянно их собирать в хвостик. И доля правды в этом мифе есть. Если вы каждый день стягиваете свои волосы в тугой пучок, как у балерины, тогда они действительно "ломаются", но если это свободная фиксация, то никакого вреда такие прически не приносят.

Именно в молодости закладывается основа того, как женщина будет выглядеть в будущем - появятся на ее лице пигментные пятна, сосудистая сетка, морщины, то есть как скоро она начнет стареть.