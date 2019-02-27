Рассекретили, как по обычному фото проверяет зрение

При глаукоме роговица отечная и мутная Фото: svit-zory.com.ua

Новейший подход проверки зрения выявляет заболевание по фото. Его нужно делать со вспышкой в ​​темной комнате. Если цвет глаза отличается от привычного красного, можно заподозрить катаракту, врожденную близорукость, дальнозоркость или глаукому.

Об этом рассказывает Юрий Баринов, заведующий Украинского медицинского центра детской офтальмологии и микрохирургии глаза Национальной детской специализированной больницы.

Фотографировать нужно ребенка хотя бы раз в год, пока не вырастет. Роговица здорового глаза прозрачна и на фото есть розовый рефлекс.

При глаукоме она отекла и мутная, элементы радужки размыты. Когда один зрачок красная, вторая - зеленая, можно заподозрить злокачественную опухоль сетчатки.

"Сейчас дети много проводят времени с телефонами и планшетами. Тогда реже моргают - до 10-15 раз в минуту, а в норме нужно 20-30 раз. Чтобы глаза меньше уставали, полезно играть в настольный теннис. Нет возможности - наклейте на окно метку и попросите малыша время от времени поглядывать на нее, а потом переводить взгляд вдаль", - говорит врач.

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Если врач подтвердит у ребенка глаукому, нужна операция. Ждать опасно. У детей болезнь развивается очень быстро и заканчивается слепотой.

Правильное питание способно снизить риск появления проблем со зрением до 80%. Все, что нужно: включить в рацион пищу с высоким содержанием полезных для здоровья глаз веществ. Перечень необходимых для сохранения зрения продуктов подала врач-нутриционист Софи Бертран.

Кроме моркови и яичного желтка, ценным источником витамина А являются молоко, сыр, печень и батат.