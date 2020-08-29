Раскрыли правду кому вредит арбуз

Полезно есть только 300 граммов арбуза. Фото: nostalji102fm.com.ua

В сутки можно есть не более 300 г арбуза. Он содержит фитонциды, которые при чрезмерном употреблении стимулируют выработку мочи.

Организм при частом мочеиспускании быстро теряет полезные соли калия, магния, кальция. От этого нарушается кислотно-щелочной уровень, вызывает отхождение кристаллов солей. При движении через мочевые пути соли или камень царапают слизистую, провоцируя воспаление.

Об этом рассказывает Игорь Соловьев, столичный нефролог.

"Арбуз вреден людям с камнями в почках. Они могут сдвинуться с места, тогда уже без операции не обойтись. Их сейчас делают через проколы, а не разрезы. Так пациенты быстрее восстанавливаются и возвращаются домой. Камни образуются как у мужчин, так и женщин. от этого начинает болеть поясница, мутнеть моча, печь при мочеиспускании", - предупреждает врач.

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Существует несколько теорий появления камней: инфекции мочевыводящих путей, нарушения оттока мочи, нарушение обменных процессов в организме. Склонность к образованию камней также передается по наследству.

После операции или самостоятельного выхода камней, их надо сдать на анализ. Он покажет чего жить нельзя есть. Если повышенное содержание мочевой кислоты - меньше есть мяса и копченостей. Налегать на овощи и фрукты. Особенно почки любят петрушку, укроп, сельдерей, огурцы, тыква, болгарский перец, яблоки, капусту.

Продукты с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин могут уменьшить похмелья. К такому выводу пришли ученые из Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии, которые провели специальное исследование. Какие полезные продукты - далее в статье.