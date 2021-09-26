Пять областей Украины уже попали в "оранжевую" зону

Медик вакцинирует человека в Краматорске 13 сентября / Getty Images

По состоянию на 26 сентября пять областей Украины отвечают "оранжевой" зоне карантина из-за увеличения количества Covid-госпитализаций.

По данным министерства здравоохранения, в "оранжевой" зоны карантина попали Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области. Об этом сообщает минздрав.

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В этих регионах зафиксировали высокую динамику госпитализаций пациентов с Covid-19. Показатели остальных областей сейчас отвечают "желтом" уровню карантина.

Украина сейчас на втором месте в Европе по суточной смертностью от коронавируса.

В сутки, 25 сентября, в Украине зафиксировали 4647 новых случаев коронавируса. С начала вакцинации против Covid-19 провели 12,2 млн прививок.