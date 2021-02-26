Проверка на мужество: как мужчинам защититься от рака простаты

Как проверить мужчину: раз в год надо осматривать простату. Фото: myslo.ru

В Украине у каждого шестого мужчины диагностируют рак простаты. От этого не только ухудшается сексуальная функция, но и риск жизни. Украинские мужчины не привыкли заботиться о здоровье. Им или никогда, или боятся врачей.

Рак простаты не болит. Он редко проявляется, только на поздних стадиях, когда лечение уже не помогает.

Об этом рассказывает Gazeta.ua Александр Стаховский, столичный онколог-уролог.

"Это нормально проявлять в стране восемь тысяч мужчин с раком простаты. Такой средний показатель в мире. Плохо, что четверть из них на поздней стадии. И уже метастазы их заставили прийти к врачу, а не сбои сексуальной функции. Или когда просыпаются по четыре раза за ночь в туалет и считают это нормальным, потому что им не по 20 лет", - объясняет врач.

Рак простаты передается по наследству. Если у мужчины был рак простаты, то у его сына вероятность заболеть увеличивается в два раза. Отец и брак - вероятность возрастает в пять раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина умер от чрезмерного оргазма во время секса с проституткой

Проверяться надо раз в год с 40 лет, хотя средний возраст больных 65 лет. Врач после консультации может назначить сдачу анализа крови на ПСА - простат-специфический антиген. Особенно это касается людей из группы риска. У кого в семье уже была эта болезнь.

Если показатель будет повышен, тогда уролог делает пальцевой осмотр и магнитно-резонансную томографию предстательной железы. Оно определит необходимость проведения биопсии. Это единственное исследование, которое однозначно показывает наличие раковых клеток в простате.

Накануне процедуры нельзя принимать препараты для разжижения крови. Мужчине вводят ректальный датчик с иглой и делают 12 проколов в простате, чтобы набрать оттуда секрет. Его осматривают под микроскопом.

5 тыс пользователей сайта знакомств Saucy Dates опросили, чтобы узнать, что они любят слушать, занимаясь сексом. К исследованию привлекли мужчин и женщин разного возраста, социального статуса и национальности. Согласно результатам, рейтинги мужчин и женщин совпали. Это означает, что между ними много общего в предпочтениях. Разница лишь в процентах.