Противовирусные препараты – эффективный подход к борьбе с патогенами

Подбирать эффективное средство для борьбы с тем или иным вирусом может только врач

Любая вирусная инфекция доставляет человеку серьезные неудобства сама по себе, влечет за собой разного рода осложнения и пагубно сказывается на здоровье. Вопреки распространенному мнению, антибиотики бессильны против таких заболеваний, вызываемых инфекционными микроорганизмами. Это связано с тем, что они нацелены на уничтожение болезнетворных микробов, а вирусы являются совершенно другим типом патогенов. Для эффективной борьбы разработаны противовирусные препараты, помогающие добиться пoлoжитeльнoй динaмики. Спектр их применения достаточно широк – от банальных простуд до герпесов и ВИЧ, причем для каждого конкретного вируса, как правило, создан свой "антидот".

Все противовирусные препараты условно делятся на две категории – прямого и непрямого действия. Первые оказывают непосредственное влияние на неклеточные инфекционные агенты, блокируя размножение и дальнейшее распространение. Положительный эффект достигается только на стадии репликации – размножения вирусной частицы, но не наблюдается, пока она находится в "спящем" неактивном состоянии. Например, в отношении гриппа и ОРВИ лекарства помогают в первые 48-72 часа, пока длится активная репликация. К второй категории относятся иммуномодуляторы. Они стимулируют активность иммунных клеток для самостоятельного воздействия организма на патогены. Существуют десятки противовирусных препаратов, но принимать любой из них следует только по назначению врача.

Классификация лекарственных средств против вирусов

Разные группы лекарств формируются в зависимости от направленности препарата на конкретный вирус:

• против гриппа – работают над подавлением возбудителя, защитой клеток от его проникновения и препятствуют дальнейшему распространению, некоторые используются для лечения гриппа, эффективны в отношении вируса группы А или вирусов гриппа А и В, другие применяются исключительно для профилактики;

• против герпеса – разработаны для противодействия всем видам герпеса, часто выпускаются в виде кремов для наружного применения и наносятся на пораженные участки, таблетки обычно принимают при поражении слизистых и внутренних органов;

• против цитомегаловируса – учитывают особенности одного из самых распространенных патогенных микроорганизмов, который проявляет себя сильной слабостью, быстрой утомляемостью, головными болями и насморком, воспалением слюнных желез и белесоватым налетом на языке, подавляют активность вируса и устраняют симптомы;

• против гепатитов – применяются для лечения опасных заболеваний, которые поражают в первую очередь печень и вызывают ее воспаление;

• против ВИЧ – являются важной составляющей высокоактивной антиретровирусной терапии, способствуют более медленному развитию проявлений, которые характерны для ВИЧ-инфекции.

Подбирать эффективное средство для борьбы с тем или иным вирусом может только врач, основываясь на результатах тщательного комплексного обследования. Самолечение может быть опасным в силу не только побочных эффектов, но и непоправимых последствий.

Лицензия выдана ГИ ККЛС АЕ №193025 от 18.06.2013г.