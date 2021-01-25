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понедельник, 25 января 2021 22:26

Профессия доулы в Украине официально не зарегистрирована: причины

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  Доула - это команда женщины, а не больницы
Доула - это команда женщины, а не больницы

Чтобы профессия доулы была зарегистрирована официально, этого человека надо кому-то подчинить, включить куда-то в штат, ему нужно выделить зарплату. Это, с одной стороны, пока не интересно государству, а с другой - не очень интересно самим доулам. Доулы не должны подчиняться какому-либо медицинскому учреждению, где они сопровождают роды. Об этом Gazeta.ua рассказала доула с 10-летним стажем Инга Родина.

"В разных странах ситуация с обучением доул очень разная. И поскольку у нас такой процессии официально нет, у нас нет критериев, по которым доулы оцениваются. Поэтому основные правила своей деятельности мы берем из канона Европейской доульськои ассоциации.

Чтобы профессия доулы была зарегистрирована официально, этого человека надо кому-то подчинить, включить куда-то штат, ему нужно выделить зарплату. Это, с одной стороны, пока не интересно государству, а с другой - не очень интересно самим доулам. Доулы не должны подчиняться какому-либо медицинскому учреждению, где они сопровождают роды.

Потому что в действительности доула - это команда женщины. Если доулу включить в штат больницы, то это будет уже команда больницы.

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Приходит в роды семья - женщина со своим мужем. Он, разумеется, на стороне женщины. Ему медработники объясняют, что делать можно, а что нет. Деятельность акушерки описывается тем медучреждением, где она работает. А доула находится посередине. Поэтому ее нельзя подчинить больнице", - делает вывод доула.

Асоциация специалистов естественного родительства (АСЕР) - первая и единственная организация, которая официально готовит и сертифицирует доул в Украине и ближнем зарубежье. Организация существует с 2010 года и за это время провела ряд образовательных и социальных проектов, наладила контакты с многими специалистами местного и междyнародоного значения: врачами, исследователями, акушерками и доулами с разных стран мира.

Автор: Валерия Радзиевская
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