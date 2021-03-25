Процесс вакцинации в Украине оценивают на "двойку" - опрос

44% опрошенных не знают как записаться в очередь на вакцинацию. Фото: pixabay.com

Украинцы оценили процесс вакцинации от коронавируса в стране на "двойку".

По результатам опроса Социологической группы "Рейтинг" выяснилось, что средняя оценка процесса вакцинации в Украине - 2,3 балла из 5.

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25% респондентов оценили процесс вакцинации в стране как ужасен. 31% опрошенных - как плохой, а 33% - как средний. Менее 10% респондентов оценили процесс вакцинации хорошо или отлично.

46% респондентов считают, что наибольшую ответственность за своевременную вакцинацию населения несет министр здравоохранения Максим Степанов. 16% опрошенных считают, что ответственность несет президент Владимир Зеленский. 15% респондентов заявили, что ответственность лежит на главному санитарному врачу Виктору Ляшко. 11% - на Верховной Раде и 4% - на премьере Денису Шмигалю.

34% респондентов сообщили, что им достаточно информации о развитии вакцинации в Украине, 27% - скорее достаточно. Для почти 40% опрошенных информации о вакцинации недостаточно.

44% респондентов вообще не знают, каким образом можно записаться в очередь на вакцинацию против коронавируса. Еще 32% что-то слышали об этом. Лишь 24% опрошенных хорошо осведомлены.

24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса индийским препаратом Covishield. Украина получит первую партию американской вакцины от Covid-19 компании Pfizer уже в апреле.