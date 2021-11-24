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среда, 24 ноября 2021 17:14

Проблемы со спиной мучают большинство людей. Как спастись

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  Специалисты клиники "Белая медицина" используют только современные методы диагностики и лечения
Специалисты клиники "Белая медицина" используют только современные методы диагностики и лечения

Нет ни одного человека, который хотя бы несколько раз в жизни не чувствовал боли в спине. Возникать может по разным причинам даже у абсолютно здоровых, например, из-за длительной физической нагрузки или травмы. Особых забот приносят болезни позвоночника.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, боль в спине - одна из наиболее распространенных причин обращения за медицинской помощью. Более 70% людей сталкиваются с этой проблемой, а у 10% боли в спине становятся хроническими.

Почему болит спина?

Боль в спине могут вызывать разные факторы. В частности, он может носить механический характер. Такая боль возникает из-за длительного пребывания в неудобных позах, избыточной физической нагрузки. При этом она не длится долго и можно ее успокоить, приняв удобное положение.

Дискомфорт и сильную боль в спине могут вызвать поражение нервов, травмы или заболевания, например, остеохондроз, грыжа спинного диска. С такой болью нельзя справиться самостоятельно – необходима помощь врачей. В противном случае ситуация будет только усложняться, боль станет сильнее и даже привычные домашние дела будут казаться пыткой.

Какие могут быть последствия, если не позаботиться о здоровье спины?

Болезни позвоночника могут вызвать не только болевые ощущения в спине. При проблеме в шейном отделе позвоночника возможны головокружение, шум в ушах, скачки артериального давления, мигрень.

Проблемы в грудном отделе могут вызвать боли в сердце, нарушения дыхания, невротические расстройства, панические атаки.

Проблемы в поясничном отделе приводят к онемению ног, боли в суставах, ночные судороги в ногах, нарушение работы органов малого таза, нарушение в половой сфере.

Как лечить?

Действенным способом избавиться от боли в спине, вызванной разными причинами, является комплексная реабилитация. При этом важно, чтобы ее проводил действительно профессиональный медик, в совершенстве знающий свое дело, иначе в лучшем случае все останется без изменений, в худшем - добавите себе новых забот со спиной.

Обрели авторитет в этой сфере специалисты клиники "Белая медицина". Они используют только современные методы диагностики и лечения: ЛФК, массаж, физиотерапия, занятия на разных тренажерах, а также мануальная коррекция.

Обращаться за помощью к ним можно с разными проблемами:

• Нарушение осанки и искривление позвоночника
• Нестабильность двигательного сегмента
• Боли в спине
• Поясничные боли
• Боль в позвоночнике
• Остеохондроз
• Протрузия диска
• Грыжа диска
• Повреждение суставов
• Неврология
• Лечение головных болей и мигрени
• Лечение последствий инсультов
• Лечение неврита лицевого нерва
• Лечение нарушений сна

"Основная наша задача - вернуть пациента к той жизни, которая была до болезни, травмы или операции. Особенно важно восстановиться человеку после перенесенных неврологических заболеваний: инсульта, в операции на позвоночнике и прочего. Таким иногда приходится учиться заново ходить, есть, говорить. Также помогаем спортсменам при подготовке к соревнованиям или реабилитации после травм", - говорят в клинике "Белая медицина".

Также пациентам предлагают услугу медицинской транспортировки. Для каждого случая команда профессионалов подбирает индивидуальные условия перевозки, чтобы лучше позаботиться о состоянии здоровья пациента.

Клиника работает круглосуточно по адресу: г. Киев, ул. Юрия Кондратюка 2а. Помощь оказывают как в стационаре, так и дома у пациента. Также каждый клиент может получить бесплатную консультацию по телефону: +38 097 732 9539; +38 098 009 8364.

Лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, выданная на основании приказа МЗ Украины №1730 от 30.07.2020 года. Регистрационное досье от 26.06.2020 №3047/Л-П.
 
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