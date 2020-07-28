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вторник, 28 июля 2020 10:25

Прививку от Covid-19 придется делать каждый год - експертка

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Прививку от Covid-19 придется делать каждый год - експертка
Вирус часто мутирует, а созданная вакцина может потерять свою актуальность. фото reuters.com

Коронавирус может стать сезонным, как грипп. Людям придется проходить повторную вакцинацию от Covid-19 ежегодно.

Такое мнение высказала експертка по инфекционным заболеваниям IU Health Мэри Кэй Фостер, передает WTRC-FM.

Она отметила, что китайский коронавирус настолько новый, что пока ученые не уверены, что у человека может выработаться постоянный иммунитет после выздоровления.

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Фостер подчеркнула, что вирус часто мутирует, а созданная вакцина может потерять свою актуальность. Современные вакцины ориентированы на генетическую структуру вируса. И только вакцина будет создана, ее можно легко настроить, чтобы учесть эти мутации. Она пояснила, что аналогично применяются вакцины против гриппа, которые настраиваются для наиболее распространенных штаммов.

Инфекционистка также добавила, если вакцину против Covid-19 будет создан до начала 2021, то мир ожидает одна из самых масштабных кампаний по вакцинации населения.

В Соединенных Штатах Америки началось масштабное тестирование вакцины против коронавируса. Проверить ее на себе смогут 30 тыс. Добровольцев.

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28
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