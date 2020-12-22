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вторник, 22 декабря 2020 12:16

"Прививать от Covid-19 желательно людей за 40 лет" - имунологиня

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&quot;Прививать от Covid-19 желательно людей за 40 лет&quot; - имунологиня
Бесплатная вакцинация уязвимых групп населения от коронавируса в Украине начнется в конце первого - начале второго квартала 2021 года. Фото: cottonbro: Pexels

Вакцинировать украинцев от Covid-19 следует в прививочном кабинете. Медик полчаса должен следить за реакцией организма. Рекомендуется проводить процедуру людям за 40 лет.

Об этом Gazeta.ua рассказал столичный иммунолог Алла Мироненко.

"Вакцинировать надо в прививочном кабинете в поликлинике. Дома это невозможно. Вакцина во флаконах, и там не одна доза. Возможно будет 10, 20 доз. Она ведь не в шприцах будет упакована. Насколько мне известно, ее так не замораживают. Потому что может быть вытекание при перепаде температур. Также медик должен наблюдать за пациентом 30 минут после прививки, потому что может проявиться какая-то нестандартная реакция - аллергия или анафилактический шок", - говорит Мироненко.

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Школьников и детей без сопутствующих заболеваний вакцинировать не советует, ведь они легко переносят Covid-19 и приобретают иммунитет, который служит защитой.

"Молодых тоже, потому что болезнь проходит без осложнений и пневмонии. Прививаться желательно с 40 лет. Подхватить коронавирус второй раз - вероятность низкая, это скорее исключение из правила. Пока до вакцинации дойдет, то может и препараты будут не нужны. Ведь мало останется людей, которые не переболели. По моим подсчетам, уже треть населения имело контакт с этим вирусом и переболело в той или иной форме", - говорит врач.

В Министерстве здравоохранения говорят, что бесплатная вакцинация уязвимых групп населения от коронавируса в Украине начнется в конце 1-го - начале 2-го квартала 2021 года.

Владимир Зеленский заявил, что люди с временно оккупированных территорий смогут вакцинироваться от коронавируса в Украине.

Автор: Влада Москвитис
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