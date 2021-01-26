"Принимала роды у своей невестки": доула Инга Родина рассказала о тонкостях профессии

 
Ексклюзивы
1/5
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 144
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 1089
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 15912
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 216
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 405
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 117
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3843
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 837
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 882
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 468
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2 Просмотров: 2295
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 405
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1269
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 414
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 162
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
суббота, 30 января 2021 09:05

"Принимала роды у своей невестки": доула Инга Родина рассказала о тонкостях профессии

  Комментировать
Автор: предоставила Инга Родина
  Инга Родина со внуками
Инга Родина со внуками

Доула, которая уже 10 лет сопровождает женщин в родах, Инга Родина рассказала журналу "Країна", как помогает женщинам разродиться, и о том, почему не участвует в домашних родах.

"Домашние роды у нас запрещены из-за отсутствия необходимых кадров, которые могли бы эти роды обеспечить. Если женщины просят пойти с ними в домашние роды, всегда отказываюсь потому, что я не акушерка. Я не обманываю людей по поводу своей классификации. Если женщина решает рожать дома, то ей не ко мне. Я сопровождаю женщину, которая рожает в медучреждении".

Однако случалось ситуации, когда Инге пришлось принять роды только потому, что никого из медработников в нужный момент рядом не было.

"Когда я была с женщиной в роддоме, она пошла в туалет, и там у нее неожиданно начались потуги. В туалете она говорит мне: "У меня что-то печет в промежности". Поднимает рубашку, а там уже появилась головка. Все, что требовалось от меня - это подхватить на руки только что рожденного ребенка. Здесь же прибежали акушеры, и дальше это уже были их вопросы. Я приняла одного ребенка просто как человек, который был рядом. Я не могла не подставить руки.

В этой ситуации я вели себя не как акушерка, а просто как человек, который был рядом - конечно, я подставила руки. Но это не норма. Это не моя работа. Это стечение обстоятельств".

Женщине легче рожать стоя, приседая или на четвериньках - рассказывает Инга.

"Другое дело, что медперсоналу комфортнее, когда женщина полулежит и тянет на себя колени. Но не для всех женщин такая поза для родов комфортная. Доула часто помогает изменить позицию - это один из факторов обезболивания родов. Во время родов женщине необходимо тужиться так же, как на унитазе. А она вынуждена при этом задирать ноги на голову. Это неудобно. Стульчик для родов похож на унитаз по своей конструкции, просто унитаз - это цельная конструкция, а тут крышка от унитаза на четырех ножках.

В Европе есть триступеневая система помощи при родах: роды дома, роды в родильных центрах и роды в больницах. Родильные центры - это такой отель для родов: много акушерок, мало врачей. Работа доулы - это все-таки роддома и родильные центры".

  Доула берет на себя роль подруги, которая поддерживает женщину в родах
Доула берет на себя роль подруги, которая поддерживает женщину в родах

Инга Родина помогала своей невестке при рождении собственных внуков.

"Мои внуки тоже родились в моей компании. Я была доулой у своей невестки. Мои дети живут в Киеве, но рожать приезжают ко мне в Днепр. Моя невестка была в родах со мной сознательно. Все удивлялись: "Как ты к свекрови едешь рожать? А чего не к маме?". Наши отношения с невесткой и до того были хорошими, но после родов стали значительно ближе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Первые роды длятся в среднем 18 часов" - доула Инга Родина

На самом деле роды - это наркотик. Есть такое поверье, что акушерки выглядят моложе своих лет. Ведь энергия, которая во время родов заполняет окружающее пространство, очень сильная и омолаживающая. Эндорфины, гормоны счастья, выбрасываются не только у роженицы, но и у присутствующих. Это очень сильные эмоциональные переживания, от которых медикам отказаться сложно. Доулы тоже присоединяются к этой энергии и снова ждут этих ощущений когда кажется, что ты любишь весь мир. По сравнению с ними бессонные ночи перед родами - пустяк", - признается доула.

Полную версию разговора с доулой Ингой Родиной читайте в свежем номере журнала "Країна".

Доула – это женщина, которая помогает беременной в подготовке к родам и в самих родах. Она рассказывает, как нужно действовать, дает советы, успокаивает или наоборот подбадривает, выслушивает. Доула верит в женщину, она понимает, что роды – это естественный процесс, нормальный и самобытный.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Принимала роды у своей невестки": доула Инга Родина рассказала о тонкостях профессии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
января

Солдаты расстреляли демонстрацию католиков

Неизвестный бросил взрывчатку в дом Мартина Лютера Кинга

Экстремист застрелил Махатму Ганди

Иностранная студентка пропала после разговора с замдекана

Самое читаемое
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 36639
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 19332
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 17704
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
 Просмотров: 15921
Байден за неделю на посту президента переплюнул Трампа
Байден за неделю на посту президента переплюнул Трампа Просмотров: 11457
Здоровье
Коронавирус в мире: заражено более 102 млн человек
Коронавирус в мире: заражено более 102 млн человек
Коронавирус в Украине: Прикарпатье лидирует по количеству зараженных
Коронавирус в Украине: Прикарпатье лидирует по количеству зараженных Просмотров: 225
Степанов анонсировал новые контракты относительно ковид-вакцины
Степанов анонсировал новые контракты относительно ковид-вакцины Просмотров: 63
Ляшко назвал вероятную дату старта вакцинации украинцев
Ляшко назвал вероятную дату старта вакцинации украинцев Просмотров: 216
За и против партнерских родов: мнение доулы
За и против партнерских родов: мнение доулы
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
4
ОАСК отменил новое украинское правописание
4
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
3
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
2
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
Голосов: 1318
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть