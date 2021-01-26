"Принимала роды у своей невестки": доула Инга Родина рассказала о тонкостях профессии

Автор: предоставила Инга Родина Инга Родина со внуками

Доула, которая уже 10 лет сопровождает женщин в родах, Инга Родина рассказала журналу "Країна", как помогает женщинам разродиться, и о том, почему не участвует в домашних родах.

"Домашние роды у нас запрещены из-за отсутствия необходимых кадров, которые могли бы эти роды обеспечить. Если женщины просят пойти с ними в домашние роды, всегда отказываюсь потому, что я не акушерка. Я не обманываю людей по поводу своей классификации. Если женщина решает рожать дома, то ей не ко мне. Я сопровождаю женщину, которая рожает в медучреждении".

Однако случалось ситуации, когда Инге пришлось принять роды только потому, что никого из медработников в нужный момент рядом не было.

"Когда я была с женщиной в роддоме, она пошла в туалет, и там у нее неожиданно начались потуги. В туалете она говорит мне: "У меня что-то печет в промежности". Поднимает рубашку, а там уже появилась головка. Все, что требовалось от меня - это подхватить на руки только что рожденного ребенка. Здесь же прибежали акушеры, и дальше это уже были их вопросы. Я приняла одного ребенка просто как человек, который был рядом. Я не могла не подставить руки.

В этой ситуации я вели себя не как акушерка, а просто как человек, который был рядом - конечно, я подставила руки. Но это не норма. Это не моя работа. Это стечение обстоятельств".

Женщине легче рожать стоя, приседая или на четвериньках - рассказывает Инга.

"Другое дело, что медперсоналу комфортнее, когда женщина полулежит и тянет на себя колени. Но не для всех женщин такая поза для родов комфортная. Доула часто помогает изменить позицию - это один из факторов обезболивания родов. Во время родов женщине необходимо тужиться так же, как на унитазе. А она вынуждена при этом задирать ноги на голову. Это неудобно. Стульчик для родов похож на унитаз по своей конструкции, просто унитаз - это цельная конструкция, а тут крышка от унитаза на четырех ножках.

В Европе есть триступеневая система помощи при родах: роды дома, роды в родильных центрах и роды в больницах. Родильные центры - это такой отель для родов: много акушерок, мало врачей. Работа доулы - это все-таки роддома и родильные центры".

Доула берет на себя роль подруги, которая поддерживает женщину в родах

Инга Родина помогала своей невестке при рождении собственных внуков.

"Мои внуки тоже родились в моей компании. Я была доулой у своей невестки. Мои дети живут в Киеве, но рожать приезжают ко мне в Днепр. Моя невестка была в родах со мной сознательно. Все удивлялись: "Как ты к свекрови едешь рожать? А чего не к маме?". Наши отношения с невесткой и до того были хорошими, но после родов стали значительно ближе.

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На самом деле роды - это наркотик. Есть такое поверье, что акушерки выглядят моложе своих лет. Ведь энергия, которая во время родов заполняет окружающее пространство, очень сильная и омолаживающая. Эндорфины, гормоны счастья, выбрасываются не только у роженицы, но и у присутствующих. Это очень сильные эмоциональные переживания, от которых медикам отказаться сложно. Доулы тоже присоединяются к этой энергии и снова ждут этих ощущений когда кажется, что ты любишь весь мир. По сравнению с ними бессонные ночи перед родами - пустяк", - признается доула.

Полную версию разговора с доулой Ингой Родиной читайте в свежем номере журнала "Країна".



Доула – это женщина, которая помогает беременной в подготовке к родам и в самих родах. Она рассказывает, как нужно действовать, дает советы, успокаивает или наоборот подбадривает, выслушивает. Доула верит в женщину, она понимает, что роды – это естественный процесс, нормальный и самобытный.