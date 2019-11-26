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вторник, 26 ноября 2019 20:02

Премьер-министр сделал прививку от дифтерии

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Премьер-министр сделал прививку от дифтерии
Гончарук призвал делать прививки. Фото: "Урядовий кур'єр"

Премьер-министр Алексей Гончарук сделал прививку от дифтерии и призывает других это сделать.

"Своевременная вакцинация - это вопрос коллективной безопасности людей, ведь когда девять из десяти человек сделали прививку, вероятность заболеть - значительно меньше. В Программе деятельности правительства мы четко прописали - через пять лет 95% Украинские должны быть вакцинированы. Так это работает во всех странах мира. Так должно быть и в Украине ", - пояснил Гончарук, передает" Правительственный портал ".

Он сообщил, что вакцин в Украине хватит на всех. Их третий год подряд централизованно закупают за государственные деньги с помощью международного фонда ЮНИСЕФ.

Проблема плохого состояния холодильников, в которых хранятся вакцины, отметил Гончарук. В некоторых больницах используют устаревшее оборудование. Около 20% холодильного оборудования закупили еще до 2000 года.

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Чтобы изменить эту ситуацию, Гончарук на селекторном совещании по вопросам здравоохранения поручил главам ОГА провести аудит условий и надлежащего состояния хранения вакцин в своих областях и отчитаться о результатах Министерству здравоохранения.

Супруга президента Елена Зеленская сделала прививку против дифтерии и призвала украинский заботиться о своем здоровье. Фото во время медицинской процедуры обнародовала в сторис Instagram.

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