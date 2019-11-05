Правительство планирует отменить советские группы инвалидности

 
Ексклюзивы
1/5
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 378
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
Просмотров: 1476
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2007
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
16 Просмотров: 4374
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1485
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 819
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 4590
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 729
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6660
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
12
5
7
5
4
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Видео
Все видео
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 819
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 675
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3402
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1971
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 666
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
вторник, 05 ноября 2019 21:43

Правительство планирует отменить советские группы инвалидности

  Комментировать
Правительство планирует отменить советские группы инвалидности
Галина Третьякова рассказала о новой системе инвалидности. Фото: УНИАН

Кабмин может отказаться от системы градации инвалидности и перейти к Международной классификации функционирования, которая действует в Европейском Союзе.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сказала об этом в Раде, передает "Громадське".

"Мы имплементируем украинскому законодательству Международную классификацию функциональности, ее уже перевели на украинский язык, но до конца не проведена система ее ратификации", - отметила она.

Политика государства в отношении людей с инвалидностью и выплаты для них будут строиться в расчете процента потери трудоспособности, как это рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Статус УБД будет предоставлять Министерство ветеранов

Изменения должны способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда.

Чиновники предлагают изменить подход к выплатам малообеспеченным гражданам и людям с инвалидностью. Кабмин за 5 лет хочет трудоустроить 40% людей с инвалидностью. По закону Украины наличие группы инвалидности позволяет человеку работать полный или неполный рабочий день. Люди с инвалидностью рассказали, как относятся к таким новациям.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правительство планирует отменить советские группы инвалидности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Украинцы договорились с поляками о совместном войске

Блохин сыграл последний выдающийся матч за "Динамо"

Мужчина облил себя бензином на Крещатике

Самое читаемое
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 41373
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 22321
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 19512
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 1 Просмотров: 19260
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 15876
Здоровье
В Украине заработает Программа медицинских гарантий
В Украине заработает Программа медицинских гарантий Просмотров: 810
Скоро немые смогут говорить
Скоро немые смогут говорить Просмотров: 333
Врачи объяснили, чем опасна мода на голые лодыжки
Врачи объяснили, чем опасна мода на голые лодыжки Просмотров: 558
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
 Просмотров: 7776
После инсульта приходится всему учиться заново - советы врача
После инсульта приходится всему учиться заново - советы врача
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
16
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
4
В центре Харькова установили мемориальную доску генералу КГБ
4
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
3
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Голосов: 705
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua