Правительство планирует отменить советские группы инвалидности

Галина Третьякова рассказала о новой системе инвалидности. Фото: УНИАН

Кабмин может отказаться от системы градации инвалидности и перейти к Международной классификации функционирования, которая действует в Европейском Союзе.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сказала об этом в Раде, передает "Громадське".

"Мы имплементируем украинскому законодательству Международную классификацию функциональности, ее уже перевели на украинский язык, но до конца не проведена система ее ратификации", - отметила она.

Политика государства в отношении людей с инвалидностью и выплаты для них будут строиться в расчете процента потери трудоспособности, как это рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

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Изменения должны способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда.

Чиновники предлагают изменить подход к выплатам малообеспеченным гражданам и людям с инвалидностью. Кабмин за 5 лет хочет трудоустроить 40% людей с инвалидностью. По закону Украины наличие группы инвалидности позволяет человеку работать полный или неполный рабочий день. Люди с инвалидностью рассказали, как относятся к таким новациям.