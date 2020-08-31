Правительство назначило нового временного главу Нацслужбы здоровья

Национальную службу здоровья возглавил новый председатель. Фото: Андрей Виленский в Facebook

В понедельник, 31 августа, правительство на внеочередном заседании назначило Андрея Виленского временно исполняющим обязности председателя Национальной службы здоровья.

Он работал директором департамента договорной работы указанной Службы, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины Виленского А.Б. (директор департамента договорной работы указанной Службы)", - сообщил он.

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Другое решение Кабмин признал утратившим силу распоряжение Кабмина от 4 декабря 2019 года "О временном возложении исполнения обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины на Оксану Мовчан."

Депутат Верховной Рады от партии "Голос" Ольга Стефанишина сорвала собеседование с кандидатом на должность руководителя Национальной службы здоровья. Данное собеседование в служебном кабинете проводил министр здравоохранения Максим Степанов.