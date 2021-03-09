Пост запрещен: кому вредят ограничения в еде

Великий пост 2021: кому запрещен. Фото: ua.korrespondent.net

Весной вредно поститься. Люди ослаблены за зиму, потому что ели калорийную пищу. От нее в организме накапливаются вредные вещества и чаще возникают осложнения болезней. Также мало свежих овощей, которыми можно заменить потребность в витаминах.

Об этом рассказывает Алексей Тарасюк, диетолог из Запорожья.

"Пост запрещен при сахарном диабете 1-го типа. Если есть больше каш и овощей, то увеличивается гликемический индекс. Чтобы нормализовать состояние, пациенту нужно будет добавлять больше инсулина. Или переходить на привычный рацион. Также не стоит поститься тем, кто тяжело переболел и проходит реабилитацию", - объясняет врач.

Поститься можно только здоровым людям без язв, гастритов, гепатитов, острых респираторных или онкозаболеваний. От строгого поста освобождены беременные и женщины, которые кормят грудью. У детей формируются все внутренние органы, им необходим белок из мяса и рыбы.

Также запрещено это для подростков. Их организму нужно много белка для роста мышц и костей. Такая же потребность в белке у людей с туберкулезом. В них ежедневно должно быть в рационе животный жир.

Лучше не начинать пост людям, которые часто болеют вирусными заболеваниями. Переход на новый рацион организм воспринимает как стресс - человек сляжет. Пост не подходит людям с поджелудочно-кишечными расстройствами и анемией. Железо из растительных продуктов усваивается плохо, и это при том, что его и так мало в организме.

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Есть болезни, при которых даже полезен пост. Например, ожирение, сахарный диабет 2-го типа и полиартрит с болями суставов.

Также ограничения полезны и для гипертоников. В растительной пище много калия, а не натрия, как в животной. От него только задерживается жидкость и скачет артериальное давление.

Ежегодный перевод часов значительно влияет на здоровье человека. Именно в этот период врачи больше пациентов с паническими расстройствами, страхами и депрессиями, рассказала Gazeta.ua терапевт Наталья Гаптар.