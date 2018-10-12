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пятница, 12 октября 2018 18:22

После приема популярных контрацептивов девушку парализовало

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Автор: dailymail.co.uk
  Катрина не могла пошевелить ни одной частью своего тела.
Катрина не могла пошевелить ни одной частью своего тела.

После приема популярных противозачаточных таблеток "Джесс" у 26-летней Катрины Парры из Венесуэлы развилось редкое нарушение метаболизма. Как следствие, девушку полностью парализовало.

Первыми жалобами были боль в животе, повышенная раздражительность и почти непрерывная рвота. Впоследствии появилась лихорадка и сильная слабость. Организм девушки настолько ослаб, что развилось заражение крови. В течение 2-х месяцев Катрина пролежала в отделении интенсивной терапии. Состояние больной тогда врачам удалось нормализовать, однако боль и тошнота так и не прошли. В дополнение появились галлюцинации и боли в ногах. Причину медики установить так и не могли. В конце концов девушку парализовало. Ни одной мышцой своего тела она пошевелить не могла, в том числе и языком. Пишет известное британское издание Dailymail.

"Я просто хотела умереть, чтобы все это наконец закончилось", — вспоминает Катрина.

Диагноз поставили только через 8 месяцев. Это была острая перемежающаяся порфирия — генетическое расстройство, не дающее о себе знать до тех пор, пока что-то его не спровоцирует. Сделать это могут некоторые медицинские препараты либо жесткая диета. Проявление болезни в Катрины спровоцировали контрацептивы.

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Девушка прошла курс физиотерапии, заново училась говорить. Первые результаты реабилитации стали заметны только через 2 месяца: Катрина впервые смогла пошевелить пальцами и произнести первые звуки. Сейчас девушка хорошо себя чувствует. О болезни ей напоминает только онемение нескольких пальцев на ноге. После лечения и отмены контрацептивов болезнь не давала о себе знать.

Ранее рассказали, чем опасны оральные контрацептивы. Сейчас эти препараты широко используются не только в целях предотвращения беременности и регулирования менструального цикла, но и для лечения акне и избыточного роста волос. Однако они нередко приводят к снижению либидо, уменьшению яркости ощущений от полового акта, возникновению дискомфорта и сухости в половом органе женщины. Также провоцируют снижение веса и мышечной массы, появление депрессии.

dailymail.co.uk
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12
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