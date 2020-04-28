Поражает нервную систему: новые опасности коронавируса

Covid-19 поражает нервную систему. Фото GETTY IMAGES

Вирус Covid-19 не ограничивается инфекцией дыхательных органов. У многих пациентов вирус поражает и нервную систему. Механизм его воздействия на нервные клетки пока не изучен. Однако ученые не сомневаются, что связь есть: временную потерю вкуса или обоняния признали специфическими симптомами. Об этом говорится в материале ВВС Украина.

С носоглотки вирус может проникать в головной мозг. Это в свою очередь может спровоцировать целый ряд осложнений и нарушать нормальную работу практически любого органа. Список возможных сопутствующих заболеваний огромен: от проблем с пищеварением и закупорки сосудов к сердечной недостаточности и энцефалита.

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Чаще всего медики описывают нарушения работы нервной системы. Сразу два исследования - во Франции и Китае - пришли к выводу, что неврологические симптомы в той или иной форме испытывают более трети зараженных. Новая инфекция отличается значительно более разносторонним и даже индивидуальным подходом.

В списке описанных осложнений Covid-19, с которыми медикам пришлось столкнуться на практике, есть и болезни желудочно-кишечного тракта, и проблемы с сердцем, и нарушение свертываемости крови. Однако в основном неврологические расстройства наблюдаются все же у тяжелых больных. В таких случаях эти симптомы иногда остаются даже после выздоровления пациентов от Covid-19.

Более точными для теста на коронавирус оказались образцы слюны, а не носовой мазок. Ученые из Йельского университета приняли тесты слюны у 44 пациентов и 98 работников здравоохранения и они показали хорошие результаты