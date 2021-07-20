Популярный рецепт консервированных огурцов опасный для здоровья

Во время термической обработки и длительного хранения в банках - консервация теряет полезные свойства. Фото: depositphotos.com

Добавлять к закруткам ацетилсалициловую кислоту нельзя. После взаимодействия с рассолом поражает желудочно-кишечный тракт. В целом консервация вредит здоровью. Квашеные продукты гораздо полезнее, особенно капуста.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал Виталий Гуралевич, исследователь украинской кухни.

"Последние годы популярный тренд - добавлять к закруткам ацетилсалициловую кислоту, чтобы огурчики были хрустящими. Также это продлевает срок годности закрутки. Но этого делать нельзя. Ацетилка после взаимодействия с рассолом работает, как токсичный препарат, поражает желудочно-кишечный тракт. Такими экспериментами люди сами себе вредят", - сказал Гуралевич.

Украинцы воспринимают консервацию как давнюю традицию и способ выживания зимой. При этом для организма полезы не несет никакой.

"Во время термической обработки и длительного хранения в банках - консервация теряет полезные свойства. В ней не остается ничего кроме клетчатки - рассказал Андрей Маковецкий, диетолог.

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Избыточное количество уксуса и соли - то, что является еще одним минусом стерилизованных закруток. Из-за попадания в организм избыточного количества консервантов - нарушается иммунная и пищеварительная система. Могут развиться раковые опухоли.

"Если делать закрутки, то лучше использовать яблочный уксус. Он является натуральным продуктом, а не химическим соединением, в отличие от обычного. Совсем иначе влияет на организм", - продолжил диетолог.

Советует потреблять больше квашеных продуктов, особенно капусту. Она борется со многими болезнями и улучшает микрофлору. Советует есть как можно чаще.

"Во время квашения возникают бактерии, которые полезны для нашей микрофлоры. Квашеная капуста - лучший пробиотик в мире", - сказал диетолог.

Подробнее о традициях и особенностях приготовления закруток читайте в интервью Виталия Гуралевича для Gazeta.ua.

Персики имеют противоопухолевые и противораковые свойства. Помогают в борьбе с различными видами рака, такими как злокачественная опухоль молочной железы, рак легких и толстой кишки.